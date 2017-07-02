Yevhen Konoplyanka Galatasarayı takipten çıkardı

Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Yevhen Konoplyanka, sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili beğenilerini kaldırdı ve Sarı-Kırmızılılar'ın twitter hesabını takipten çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka'nın Galatasaray'ı twitter'dan takibe alması, ve taraftarların yaptıkları yorumları beğenmesi, Sarı-Kırmızılılar'a gönül verenleri oldukça heyecanlandırmıştı.

Ancak 27 yaşındaki futbolcu ani bir şekilde Galatasaray'ı takip etmeyi bıraktı ve tüm beğenilerini geri aldı.

Galatasaray, yıldız futbolcuyu kiralamak için harekete geçerken, oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro önerip beklemeye geçmişti.