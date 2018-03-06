'Yeter artık' dedi, biletini kesti

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'tan sonra Akhisarspor'a da yenilen Fenerbahçe'de moraller sıfır. Fatura ise çok başka bir isme kesildi. Volkan Demirel ile ilgili flaş gelişmeler var.

Kupadaki Beşiktaş sınavında gördüğü gereksiz kırmızı kartla hem takımını o gün yalnız bırakan hem de Akhisar maçında kaleyi koruyamayan Volkan Demirel, hedef tahtasında... İşte o detaylar...

Kupadaki derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle teknik heyetin büyük tepkisini çeken tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in sarı lacivertli takımdaki tahtı sallantıda. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın tecrübeli kaleciye bundan sonraki maçlarda görev vermeyi düşünmediği ve eleştirilen performansına rağmen sezon sonuna kadar kalede Kamerunlu Kameni ile devam edeceği öğrenildi.

Lig yarışı devam ettiği için kadro dışının şu anda söz konusu olmadığı, ancak teknik heyetin Volkan Demirel'i yedek bırakarak, cezalandırma yolunu tercih edeceği belirtildi.

Öte yandan 2002-03 sezonundan bu yana aralıksız sarı lacivertli takımın kalesini koruyan Volkan Demirel'in hareketleri yönetimin de sabrını taşırmış durumda. Yönetim artık tecrübeli kalecinin sarı-lacivertli formaya veda etme zamanı geldiği düşünülüyor.

F.Bahçe yönetimi yeni sezonda görev devam etmesi halinde de kaleci Volkan Demirel ile yola devam etmeyeceği ve yeni sezon transfer listesinde transfer listesindee ilk sırada kalecinin yer alacağı belirtildi.

Sarı lacivertlilerin transfer döneminde ilk tercihi kaleci olacak. Fenerbahçe kaptanı ve emektar yıldızı Volkan Demirel ile büyük ihtimalle sezonun sonunda yolları ayıracak. Sezon başında da Volkan'ı bazı Avrupa kulüpleri istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Hürriyet