Yenilginin ardından ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi yeni teknik adam olarak bir başka tecrübeli isim Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı.

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Safet Susic'ten sonra takımın başına getirdiği Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı.

Karaman'ın yerine Mesut Bakkal

Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal ile prensipte anlaşma sağladı. Mesut Bakkal son olarak Başkent ekibi Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı. Alanyaspor'da ise Hikmet Karaman takımın başında çıktığı son 6 maçta 5 mağlubiyet almıştı. Telefonla ulaştığımız ve konu hakkında bilgi aldığımız Mesut Bakkal ayrıca bugün dede olma mutluluğu yaşadığını da belirtti.