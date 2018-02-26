Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı Tarık Çamdal, bugünkü idmanda yer aldı.
Yırtık tespit edildi

Yırtık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, kaleci Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu ve ameliyat olacağını açıkladı.
"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçının ardından hakemlerin son dönemdeki kararlarını eleştirdi.
RvP atmaya devam ediyor

RvP atmaya devam ediyor

Feyenoord forması giyen Robin van Persie, takımının Heracles'la oynadığı maça ilk 11'de başladı ve fileleri havalandırarak ligdeki 2. golünü kaydetti.
Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Arsenal'in eski oyuncusu ve akademi direktörü Liam Brady, Harry Kane'i neden gönderdiklerini açıkladı.
Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Trabzonsporlu Hugo Rodallega, ülkesinin takımlarından Atletico Nacional'e transferinin son anda gerçekleşmediğini söyledi.
Giuliano farkını ortaya koydu

Giuliano farkını ortaya koydu

Fenerbahçe’nin başarılı 10 numarası Giuliano oynadığı iyi futbolla takımını üst sıralara taşıyor. Brezilyalı futbolcu, ligde mücadele ettiği 17 karşılaşmada 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, takım kaptanı Andre Santos'un arkadaşı yıldız futbolcu Neymar'ın, düzenledikleri piyangoya 5 bin bilet alarak destek olduğunu bildirdi.

Yenilginin ardından ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi yeni teknik adam olarak bir başka tecrübeli isim Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı.

Yenilginin ardından ayrılık

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Safet Susic'ten sonra takımın başına getirdiği Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı.

Karaman'ın yerine Mesut Bakkal

Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal ile prensipte anlaşma sağladı. Mesut Bakkal son olarak Başkent ekibi Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı. Alanyaspor'da ise Hikmet Karaman takımın başında çıktığı son 6 maçta 5 mağlubiyet almıştı. Telefonla ulaştığımız ve konu hakkında bilgi aldığımız Mesut Bakkal ayrıca bugün dede olma mutluluğu yaşadığını da belirtti.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Vagner Love hayırlı olsun

Vagner Love hayırlı olsun


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Yenilginin ardından ayrılık

Yenilginin ardından ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi yeni teknik adam olarak bir başka tecrübeli isim Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçeden sürpriz transfer hamlesi

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi

Ara transferin suskun takımı Fenerbahçe, bir son dakika atağında bulundu. Sarı-lacivertlilerin Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı istediği ifade edildi.
Beşiktaşta bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Orlando City'den Beşiktaş'a transfer olan Cyle Larin'in yeni durağı Aytemiz Alanyaspor oldu. Vagner Love transferini bitiren Kara Kartal, Larin'i 6 aylık kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'a gönderdi.
Vagner Love hayırlı olsun

Vagner Love hayırlı olsun

Beşiktaş forvet transferinde sona yaklaşıyor. Siyah Beyazlılar, Wagner Love için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Vagner Love depremi

Vagner Love depremi

Alanyaspor'dan alacaklarının ödenmemesi sebebiyle ayrıldığı iddia edilen Vagner Love, Flamengo ile masaya oturdu.
Vagner Love ile ilk temas kuruldu

Vagner Love ile ilk temas kuruldu

Forvet arayan Galatasaray’da sürpriz Vagner Love gelişmesi.
Igor Tudor geri dönüyor

Igor Tudor geri dönüyor

Teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'daki görevine kısa süre önce son verilen Igor Tudor'u takımın başına getirmek istiyor.
Süper Ligde bir hocayla daha yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir hocayla daha yollar ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor kötü sonuçların ardından Safet Susic ile yollarını ayırdı.
Aslan yara sardı

Aslan yara sardı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Geçen haftaki farklı Başakşehir mağlubiyeti sonrası 'Yaralı Aslan', kritik müsabakayı Yasin ve Gomis'in attığı gollerle 2-0 kazandı.
3 yıl önce G.Sarayın kapısından dönmüş

3 yıl önce G.Saray'ın kapısından dönmüş

Alanya’daki performansıyla parlayan Emre Akbaba'nın, 2014’te Galatasaray scout ekibi tarafından kulübe önerildiği ortaya çıktı.
Ryan Babel tepkisi

Ryan Babel tepkisi

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Beşiktaşlı Ryan Babel’e verilen cezanın 1 maça indirilmesine tepki...
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu....
Etoo Antalyaspora hayat verdi

Eto'o Antalyaspor'a hayat verdi

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti....
Beşiktaşın istediği Omeruo İstanbula geldi

Beşiktaş'ın istediği Omeruo İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Kenneth Omeruo, İstanbul'a geldi....
Alanyaspor son dakika golüyle güldü

Alanyaspor son dakika golüyle güldü

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta maçında Alanyaspor, Antalyaspor'u 2-1'lik skorla yendi. Ev sahibi ekip, uzatmaların son...