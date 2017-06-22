"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına konuk olan Zeki Yavru, Trabzonspor'la sözleşmesini feshetmesinin ardından ses getiren açıklamalar yaptı.
İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İtalyan basını, forvet arayışlarını sürdüren Lazio’da Moussa Sow’un gündeme geldiğini yazdı.
Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Liverpool'un, Serie A ekiplerinden Roma'dan 45 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlandığı Muhammed Salah'ın, Londra'da sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.
Son bomba Samir Nasri!

Son bomba Samir Nasri!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar’ın ardından yönetim kaleci ve hücuma yönelik bir oyuncu için de temaslarını yoğunlaştırdı.
Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Başakşehir’de harika bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Yıldız isimden ayrılık açıklaması

Yıldız isimden ayrılık açıklaması

Fenerbahçe’nin süper yıldızı Bogdan Bogdanovic, Belgrad’daki basketbol kampının açılış töreni öncesinde NBA ve Fenerbahçe hakkında bazı soruları yanıtladı.
Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Galatasaray ile de adı geçen Meksika'da CF Pachuca forması giyen Hirving Lozano, PSV ile anlaştı.
Juan Quintero bombası!

Juan Quintero bombası!

Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmek isteyen Göztepe, teknik direktörü Tamer Tuna'nın isteği üzerine orta sahaya 2 futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

Yeni yıldız yarın İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın anlaştığı Brezilyalı stoper Maicon, yarın İstanbul'a geliyor.

Yeni yıldız yarın İstanbula geliyor!

Yeni sezonda iddialı bir ekip kurmak için kolları sıvayan Başkan Dursun Özbek ve transfer komitesi aradıkları stoperi Brezilya'da buldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Galatasaray uçakları İstanbul'a inecek" sözlerinin ardından gözlerin çevrildiği Sarı Kırmızılılarda, transfere en yakın isim Maicon oldu. Brezilya'nın Sao Paulo takımında forma giyen oyuncu, İstanbul'a gelmek için yola çıktı.

28 yaşındaki oyuncu ile son kez masaya oturacak Galatasaray, son rötoşların ardından Maicon ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Başkandan Belhanda müjdesi!

Başkandan Belhanda müjdesi!

18 taksitle yıldız transferi!

18 taksitle yıldız transferi!

Clichy olmazsa Dodo geliyor!

Clichy olmazsa Dodo geliyor!


 

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Başkandan Belhanda müjdesi!

Başkandan Belhanda müjdesi!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Younes Belhanda ile ilgili, Sevilla Başkanı Jose Castro'dan müjde gibi haber geldi. Castro yaptığı açıklamada, Belhanda ile ilgili herhangi bir girişimleri olmadığını söyledi.
Yeni yıldız yarın İstanbula geliyor!

Yeni yıldız yarın İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın anlaştığı Brezilyalı stoper Maicon, yarın İstanbul'a geliyor.
18 taksitle yıldız transferi!

18 taksitle yıldız transferi!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, Gomis ve Maicon transferini büyük ihtimalle bitirdi. Galatasaray, Belhanda konusunda da sona gelirken Tete ve Naldo Galatasaray'da forma giymek istiyor.
Clichy olmazsa Dodo geliyor!

Clichy olmazsa Dodo geliyor!

Rotayı İtalya’ya çeviren Sarı-Kırmızılılar, Sampdoria’da kiralık oynayan ve bonservisi İnter’de bulunan Brezilyalı futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Clichy’de olumlu gelişme olmazsa, resmi teklif yapılacak.
Galatasaraydan Jeremain Lens için çok gizli operasyon

Galatasaray'dan Jeremain Lens için çok gizli operasyon

Yönetim, geçen sezon çok üzdüğü taraftarını Jeremain Lens transferiyle coşturmak istiyor. Galatasaray, Fenerbahçe’nin ikna edemediği Hollandalı yıldızla görüşmeleri gizliden gizliye sürdürüyor.
Galatasarayın transferini bitirdiği yıldıza son anda yeni talip çıktı

Galatasaray'ın transferini bitirdiği yıldıza son anda yeni talip çıktı

Galatasaray'ın transferini bitirme aşamasına geldiği iddia edilen Belhanda ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sevilla teknik direktörü Berizzo Faslı oyuncu ile ilgilendiklerini açıklandı.
Galatasaray yıldız futbolcunun transferini sonunda bitirdi

Galatasaray yıldız futbolcunun transferini sonunda bitirdi

Galatasaray, Sao Paulo'da forma giyen Maicon ve kulübü ile 5 yıllık anlaşma sağladı.
Başkan açıkladı: Gomisin Galatasaraya gitmesi...

Başkan açıkladı: Gomis'in Galatasaray'a gitmesi...

Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Fransız golcü Gomis'in geleceği hakkında Swansea Başkanı Jenkins açıklama yaptı.
Fenerbahçe istedi, Galatasaray anlaşmaya vardı

Fenerbahçe istedi, Galatasaray anlaşmaya vardı

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Mino Raiola Galatasarayla transfer görüşmesi için İstanbula geliyor

Mino Raiola Galatasaray'la transfer görüşmesi için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın sağ bek adaylarından Tete'de sürpriz gelişme. Oyuncunun dünyaca ünlü menajeri Mino Raiola, Sarı-Kırmızılılar'la görüşme yapmak üzere İstanbul'a geliyor.
Sabri Sarıoğlunun yeni takımı belli oluyor

Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oluyor

Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun Kayserispor'la transfer görüşmesi gerçekleştireceği öğrenildi....
Bafetimbi Gomis Galatasaray hakkında konuştu: Keşke...

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Galatasaray'a imza atması an meselesi olan Gomis sarı-kırmızılı takım ile ilgili konuştu....
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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak. Galatasaray'ın rakibinin de hangi...
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Sinan Gümüş gerçeği ortaya çıktı!

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