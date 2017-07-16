Yeni yıldız gece yarısı İstanbula geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdiği Sevilla'da forma giyen Mariano Ferreira Filho, İstanbul'a geldi.

Galatasaray Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Mariano Ferreira Filho, İstanbul’a geldi.

Atatürk Havalimanı’na gelen Brezilyalı futbolcuyu, taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunduğu Mariano, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Bu arada Galatasaray taraftarlarının, kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetimini istifaya davet etmesi de dikkati çekti. Taraftarlar, sözleşmesi feshedilen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder lehine de tezahürat yaptı.

Kariyerinde Brezilya’nın Fluminense, Fransa’nın Bordeaux ve İspanya’nın Sevilla ekiplerinde forma giyen 31 yaşındaki Mariano, sağ bek mevkisinde görev yapıyor.

Brezilyalı futbolcunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı takım ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

KAP'a bildirildi!

Galatasaray, Mariano ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-Kırmızılı kulübün KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sevilla FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Sevilla'da 43 maçta forma giydi. 2'si La Liga 2'si de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 4 asist kaydetti. Hırçın futbolcu, La Liga'da 8 de sarı kart gördü.