Yeni transferlerden yeni formalara tam not

Fenerbahçe, özellikle taraftarın merakla beklediği yeni sezon formalarını tanıttı.

Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki tanıtım toplantısında Mehmet Ekici klasik çubuklu, Nebil Dirar sarı, Mathieu Valbuena ise yeşil formayı giydi.

Çubuklu formanın yerinin ayrı olduğunu söyleyen Mehmet Ekici, "Formaların üçü de gerçekten çok güzel. Aralarında en çok hoşuma giden forma da üstümde olan sarı-lacivert çubuklu olan anlamlı forma, zaten ilk akla gelen de Fenerbahçe dediğimizde çubuklu forması" dedi.

Valbuena'nın en beğendiği formaysa yeşil olandı. Fransız yıldız, "Bana göre en güzel forma. Benim şu anda üzerimde olan forma. Son derece orjinal. Umarım sezon içinde bu yeşil formayı sık sık giyeriz. Taraftarımızı da statta bu formayla görmek, çok güzel olacaktır. Fenerbahçe'nin harika renkleri var. Üç forma da çok güzel." ifadelerini kullandı.

Dirar ise "Ben de üzerimdeki formayı çok beğendim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Kendimi içerisinde rahat hissettim. Umuyorum sezon boyunca yeni formalar bize şans getirir. Ama tabii favori forma, klasik çubuk olan." dedi.

Tanıtımı takip eden Roman Neustadter de basın mensuplarının arasına karıştı, takım arkadaşlarına soru sordu.