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Hamit Altıntop'un yeni adresi...

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Robben'de son dakika!

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Cimbom'a tecrübeli stoper!

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Fenerbahçe'den transfer yaptı!

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Yeni transfer resmi imzayı attı!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Schalke 04'ten transfer ettiği Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara, 3.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı ve Başakşehir formasını giydi.

Yeni transfer resmi imzayı attı!

Süper Lig'de namağlup şekilde liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, devre arası transfer döneminin de en hareketli takımları arasında yer alıyor. Gençlerbirliği'nden İrfan Can Kahveci ve İsviçre ekibi FC Wil'den Egemen Korkmaz'ı kadrosuna katan lacivert-turunculu ekip, son olarak Bundesliga takımlarından Schalke 04'ün Brezilyalı defans oyuncusu Junior Caiçara'yı transfer etti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Başkan Vekili Çağatay Kalkancı'nın katıldığı törenle 27 yaşındaki oyuncunun kendisini 3,5 yıllığına Başakşehir'e bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu, Medipol Başakşehir'de 80 numaralı formayı giyecek.

Egemen Korkmaz geri dönüyor!

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Başkan transferi resmen açıkladı!

Başkan transferi resmen açıkladı!

Lider, Trabzonspor'a acımadı!

Lider, Trabzonspor'a acımadı!


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Yeni transfer resmi imzayı attı!

Yeni transfer resmi imzayı attı!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Schalke 04'ten transfer ettiği Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara, 3.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı ve Başakşehir formasını giydi.
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Başkan transferi resmen açıkladı!

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Liderden kritik kayıp!

Liderden kritik kayıp!

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