Yeni transfer maçı tribünden izledi!
Fenerbahçe'nin Ankara'da oynadığı Gençlerbirliği maçında sürpriz bir isim dikkatlerden kaçmadı. Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Pierre Webo, karşılaşmayı tribünden takip etti.
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda sürpriz bir konuk vardı. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Pierre Webo, mücadeleyi tribünden izledi.
Kamerunlu futbolcuyu tribünde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Deneyimli santrforun adı son günlerde sarı-lacivertli takıma transfer olması konusu ile anılıyordu.
Webo bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe soyunma odasına gitti.
Hürriyet
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