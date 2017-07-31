Yeni transfer İstanbula geldi

Galatasaray, Badou Ndiaye transferi için Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılı takım, transferi KAP'a bildirdi. Badou Ndiaye, İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Badou NDiaye transferinde amacına ulaştı. Sarı-kırmızılılar, başarılı oyuncunun transferi için Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı.

Ndiaye İstabul'da!

Badou NDiaye, İstanbul Havalimanı'na geldi. Oyuncunu havalimanına yalnız gelirken Galatasaraylı taraftarlar oyuncuyu karşılamaya gelmediği görüldü.

Başkan Dursun Özbek, Ankara'da Osmanlıspor kulübü yetkilileri ile bir araya geldi ve transfer sonuçlandı.

Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Osmanlıspor'dan Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Sarı-Kırmızılı takımdan KAP'a yapılan bildirimde şöyle denildi:

"Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve Osmanlıspor Futbol Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

7 milyon Euro

Galatasaray, NDiaye için daha önce 5 milyon Euro önermiş ancak Osmanlıspor bu miktarı yeterli bulmamıştı. Sarı kırmızılılar son görüşmede teklifini 7 milyon Euro'ya çıkardı. Ankara ekibi bu teklife olumlu yanıt verdi.

Galatasaray, NDiaye ile 4 yıllık anlaşma imzalayacak. Başarılı oyuncuya yıllık 2.2 milyon Euro ödeneceği belirtiliyor.

Osmanlıspor'da geçen sezon 42 maça çıkan Senegalli orta saha oyuncusu 7 gol atıp, 3 asist yapmıştı.

2 sezonda 77 maç

2015-2016 sezonunun başında 300 bin Euro karşılığında Norveç’in Bodo/Glimt kulübünden transfer edilen Ndiaye, 2yılda değerini katladı. Bu süreçte Mor-Sarılı formayı tam 77 maçta terleten Ndiaye, Başkent ekibinin en istikrarlı oyuncularından biri oldu. Çıktığı 77 maçta 18 kez gol sevinci yaşayan Ndiaye, 7 de asist yaptı.