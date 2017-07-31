Gündem yeniden Edin Visca

Gündem yeniden Edin Visca

Sarı-Lacivertliler’de Boşnak yıldızın ismi yedine gündeme geldi. Başakşehir 5.5 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe ise 3.5 milyon Euro’nun yanı sıra iki oyuncu vererek Visca’ya imza attırmak istiyor.
Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Galatasaray'ın RB Leipzig takımına sattığı Bruma, Sinan Gümüş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalya devi Milan, adı birçok Türk takımı ile anılan Carlos Bacca, Paletta ve Jose Sosa isimlerini satış listesine koydu ve gelecek teklifleri bekliyor.
Transfer resmen açıklandı!

Transfer resmen açıklandı!

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Jose Sosa'da sıcak gelişme!

Jose Sosa'da sıcak gelişme!

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Barça Neymar'ın yerine onu alıyor!

Barça Neymar'ın yerine onu alıyor!

Futbol dünyası Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Fransız kulübü Paris Saint Germain'e muhtemel transferini konuşurken, bir başka bomba da Barcelona'dan geldi.
Galatasaray'a transfer olduğunu bizzat açıkladı!

Galatasaray'a transfer olduğunu bizzat açıkladı!

Galatasaray Odeabank, geçtiğimiz sezonu NCAA’de Ricmond Spiders’da Amerikalı forvet T.J Cline ile anlaştı. Genç oyuncu transferi sosyal medya hesabından açıkladı.
İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

Eskişehirspor teknik direktör arayışlarına Sergen Yalçın ile anlaşarak son verdi.

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Galatasaray, Badou Ndiaye transferi için Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılı takım, transferi KAP'a bildirdi. Badou Ndiaye, İstanbul'a geldi.

Yeni transfer İstanbula geldi

Galatasaray, Badou NDiaye transferinde amacına ulaştı. Sarı-kırmızılılar, başarılı oyuncunun transferi için Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı.

Ndiaye İstabul'da!

Badou NDiaye, İstanbul Havalimanı'na geldi. Oyuncunu havalimanına yalnız gelirken Galatasaraylı taraftarlar oyuncuyu karşılamaya gelmediği görüldü.

Başkan Dursun Özbek, Ankara'da Osmanlıspor kulübü yetkilileri ile bir araya geldi ve transfer sonuçlandı.

Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Osmanlıspor'dan Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Sarı-Kırmızılı takımdan KAP'a yapılan bildirimde şöyle denildi:

"Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve Osmanlıspor Futbol Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

7 milyon Euro

Galatasaray, NDiaye için daha önce 5 milyon Euro önermiş ancak Osmanlıspor bu miktarı yeterli bulmamıştı. Sarı kırmızılılar son görüşmede teklifini 7 milyon Euro'ya çıkardı. Ankara ekibi bu teklife olumlu yanıt verdi.

Galatasaray, NDiaye ile 4 yıllık anlaşma imzalayacak. Başarılı oyuncuya yıllık 2.2 milyon Euro ödeneceği belirtiliyor.

Osmanlıspor'da geçen sezon 42 maça çıkan Senegalli orta saha oyuncusu 7 gol atıp, 3 asist yapmıştı.

2 sezonda 77 maç

2015-2016 sezonunun başında 300 bin Euro karşılığında Norveç’in Bodo/Glimt kulübünden transfer edilen Ndiaye, 2yılda değerini katladı. Bu süreçte Mor-Sarılı formayı tam 77 maçta terleten Ndiaye, Başkent ekibinin en istikrarlı oyuncularından biri oldu. Çıktığı 77 maçta 18 kez gol sevinci yaşayan Ndiaye, 7 de asist yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano: Tudor'u fazla tanımıyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano: Tudor'u fazla tanımıyorum

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Yeni transfer İstanbula geldi

Yeni transfer İstanbul'a geldi

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