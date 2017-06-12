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Yeni transfer imza atmak için İstanbul'a geldi!

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ın ardından 2. olarak tamamlayan ve bir sonraki sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Başakşehir, Feyenoord'dan Elia'ya imza attırmak için İstanbul'a getirdi.

Yeni transfer imza atmak için İstanbula geldi!

2016-2017 sezonunda büyük bir başarıya imza atarak Beşiktaş'ın ardından ligi 2. bitiren ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Başakşehir, yeni sezonda da iddialı bir ekip kurmak için çalışmalarını sessizce sürdürüyor.

İstanbul ekibi Feyenoord'da forma giyen Eljero Elia'yı İstanbula getirdi. Menajeri Serkan Kulüp'ün karşıladığı oyuncu Başakşehir yöneticileri ile görüşmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.

Bir milyon Euro maaş

Taraflar arasındaki pürüzlerin tamamen giderildiği öğrenilirken menajeri Serkan Kulüp’le bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelen başarılı oyuncunun yarın kendisini 2 yıllığına Başakşehirli yapacak sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

Adebayor:

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