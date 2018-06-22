Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, kulübü PSV Eindhoven ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe, Hollandalı teknik adam ile 3 sezonluğuna anlaştığını borsaya bildirdi.

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü buldu; Phillip Cocu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün resmi açıklaması sarı-lacivertli kulüpten önce PSV tarafından yapıldı. Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyuran PSV, yeni teknik direktörlük koltuğuna Van Bombel'in getirildiğini duyurdu ve twitter hesabından da Türkçe paylaşım yaparak "Fenerbahçe'de başarılar Cocu" dedi. Cocu'nun Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

COCU'NUN PSV'YE VEDASI VE İLK SÖZLER;

Cocu, PSV'ye vedasının ardından Instagram'dan açıklama yaptı; "PSV benim evim. Hem oyuncu hem de oyuncu olarak kendimi geliştirdim, herkese teşekkür ederim. Birlikte yenilmez bir takım kurduk, bundan gurur duyuyorum. PSV kalbimde, bir gün mutlaka döneceğim"

PSV yöneticisi Toon Gerbrands: "Phillip Cocu'ya son yıllarda PSV'de aldığı sonuçlardan dolayı müteşekkiriz. İşlerimiz düzenli olduğu için hemen aşama kaydettik. Senaryolar hazırdı. Mark Van Bommel şu an PSV için hazır durumda ve artık ona güveniyoruz. Her şey çok hızlı gelişti ama biz hazırız. Phillip beş yıl boyunca harika iş çıkardı. Böyle başarılı bir dönemden sonra bir adım atmak istedi. Şimdi projemize Van Bommel ile devam edeceğiz" dedi.

FENERBAHÇE KAP'A BİLDİRDİ

"Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Phillip Cocu ile 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."