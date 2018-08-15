Yeni takımı şaşırttı

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'yle adı yoğun şekilde anılan ancak Arsenal'de beklenen yükselişi gösteremeyen Joel Campbell'dan İtalya sürprizi geldi.

Arsenal'in 26 yaşındaki forveti Joel Campbell İtalya'nın Frosinone takımına transfer oluyor. Kosta Rikalı oyuncu bugün İtalya'ya gitti ve yarın sağlık kontrolünden geçecek.

Arsenal'de kaldığı süre içinde beklenen yükselişi bir türlü gösteremeyen ancak genç yaşta tecrübe kazanması amacıyla her sene kiralanan Campbell, Serie B'den bu sene Serie A'ya yükselen Frosinone'ye transfer oluyor.

Campbell, Frosinone'yle 3 senelik sözleşme imzalayacak.

Lorient, Real Betis, Olimpiakos, Villarreal, Sporting Lizbon ve yine Villarreal'e kiralık olarak gönderilmişti.

26 yaşındaki oyuncunun Arsenal'le olan sözleşmesi sona ermişti dolayısıyla Frosinone herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Mali problem yaşayan ve forvet arayan Fenerbahçe ve Galatasaray ise oyuncudaki düşüşün ardından Kosta Rikalı'ya olan ilgilerini sonlandırmışlardı.