Yeni sözleşme yolda

Rıdvan Dilmen: "Galatasaray kadar şampiyonluk şansları var"

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını yorumlayan Dilmen, "Beşiktaş'ın, Galatasaray kadar şampiyonluk şansı var. Malatyaspor'dan daha fazla şansı var." dedi.