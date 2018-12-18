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Yeni sözleşme yolda

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Yeni sözleşme yolda

Son olarak önceki akşam Trabzonspor’la oynanan mücadelenin 90+6’ıncı dakikasında skoru 2-2’ye getiren golü kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 4. sayısına ulaştı.

İlk etapta sezon sonu bitecek olan kontratının yenilenmesi beklenmeyen tecrübeli oyuncuyla, son haftalardaki performansının ardından yola devam edilebileceği konuşuluyor.

'Ver Onur'u, al Tolga'yı'

'Ver Onur'u, al Tolga'yı'

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Ver Onuru, al Tolgayı

'Ver Onur'u, al Tolga'yı'

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