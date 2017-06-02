Yeni sezon öncesi Fenerbahçeden flaş karar!

Yabancı oyuncuların birçoğu ayrılacağı için ilk etapta yerlilerle bu durumun konuşulması planlanıyor. Özellikle de performans veremeyen isimlerden başlanacak.

Fenerbahçe yeni sezon öncesi kadrosunda revizyona giderken bir yandan da bütçe dengesini sağlamak zorunda kalacak. Zararını her sene kademeli olarak azaltması gereken sarı-lacivertliler maaş bütçesini de belli bir limitte tutmaya çalışıyor.

UEFA ile yapılan finansal anlaşmaya uyan Fenerbahçe bu anlaşma çerçevesinde gelecek sezon da takip altında olacak. Geçtiğimiz günlerde UEFA Başkanı Ceferin ile buluşan yönetimin gündeminde birçok önemli konu vardı. Bunlardan biri de döviz kurunun artışıydı. Son bir yıl içinde bu artış sebebiyle sarı-lacivertli kulübe yüzde 25 oranında ek bir maliyet çıktı. Bu konuyla ilgili UEFA’dan olumlu cevap alan yönetim bazı futbolculardan da döviz kuru artışı sebebiyle indirim talep edecek.

Yabancı oyuncuların birçoğu ayrılacağı için ilk etapta yerli oyuncularla bu durumun konuşulması planlanıyor. Özellikle de performans veremeyen isimlerden başlanacak. Bu futbolcular ile maaşlarında indirim ve yeniden bir anlaşma yapılması üzerinde duruluyor. Son bir yıl içindeki kur artışı üzerinden yeniden bir güncellemeye gidilecek. Ancak futbolcuların bu konuya nasıl yaklaşacakları henüz belirsiz...

Büyük rahatlama

UEFA’nın döviz kurunun artışı ile yaşanan sıkıntıyı dikkate alacağını yönetime iletmesi sarı-lacivertlileri bir hayli rahatlattı. Bazı futbolcuların da kontratlarında benzer bir indirim sağlanırsa yeni sezonda yönetim mali açıdan büyük bir sıkıntı yaşamayacak.

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