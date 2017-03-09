Yeni Pogbaya yakın takip!

Fenerbahçe’de devre arası döneminde boş geçen transfer dönemi sonrası çalışmalar erken başladı.

Fenerbahçe’de devre arası döneminde boş geçen transfer dönemi sonrası çalışmalar erken başladı. İngiliz basınına düşen haberlerde, Fenerbahçe’nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo’yu izlediği vurgulandı.

21 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerin scout görevlendirdiği aktarıldı. Buna göre Portekiz ekibi Feirense’de oynayan Etebo’nun Benfica ile yaptığı karşılaşmanın izletildiği dile getirildi.

2016 Rio Olimpiyatları’nda ‘Yeni Pogba’ olarak adlandırılan genç yıldızın 2015’te Afrika’nın en iyi genç oyuncusu ödülü aldığı da vurgulandı.

Yaz transfer döneminde bir teklif yapılacağı belirtilirken, aynı futbolcu için Arsenal ve Leicester City’nin de takipte olduğu belirtildi.

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