Yeni Malatyaspor 2. sıraya yerleşti

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde E. Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 2. sıraya yerleşti.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u konuk etti.

Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip 16. dakikada Boutaib'le 1-0 öne geçti. 34. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Boutaib farkı 2'ye çıkardı. İlk 45 dakikada da 2-0'lık Malatya üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya ise yaşanan kavga damga vurdu. 66. dakikada Celustka'nın Eren Tozlu'ya taç çizgisi önünde yaptığı müdahalenin ardından saha karıştı. Hakem Mete Kalkavan VAR'a gittikten sonra Sadık (Y.Malatyaspor) ve Diego'ya (Antalyaspor) kırmızı kart gösterdi. Celustka ve Eren ise sarı kart gördü. Oyun yaklaşık 6 dakika durdu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca E. Yeni Malatyaspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 28'e yükselten E. Yeni Malatyaspor, puan cetvelinde 2. sıraya yerleşti. Antalyaspor ise 26 puanda kaldı.