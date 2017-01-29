Sow'dan ayrılık kararı!

Sow'dan ayrılık kararı!

Fenerbahçeli Moussa Sow Kamerun yenilgisinin ardından, bir sonraki Afrika Uluslar Kupası'nda oynamayacağı mesajı verdi.
Charlie Adam bombası!

Charlie Adam bombası!

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Dick Advocaat'ın ısrarla istediği Stoke City oyuncusu Charlie Adam'la temasta olduğu iddia edildi.
Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü isimlerden biri olan Sergei Sydorchuk'tan flaş açıklamalar geldi.
Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Alexandre Pato'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Villareal'de beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcu için Galatasaray ve Çin kulüplerinin devrede olduğu belirtildi.
Hernanes'te son dakika!

Hernanes'te son dakika!

Orta saha transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi nihayet sonuca ulaştı.
Bizzat açıkladı! Yeni rotası...

Bizzat açıkladı! Yeni rotası...

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, gündemdeki gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.
Yıllar sonra geri döndü!

Yıllar sonra geri döndü!

Teknik direktör Bülent Uygun, Gaziantepspor'la prensipte anlaştığını açıkladı. Kırmızı Siyahlı kulüp de resmi açıklamayı yaptı.
Tolgay transferi doğruladı

Tolgay transferi doğruladı

Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Alanyaspor maçının ardından transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni mabette 'Fırtına'lar yarattı!

Trabzonspor, yeni stadyumu Medical Park Arena'nın açılışında adı gibi 'fırtına'lar yarattı.

Yeni mabette Fırtınalar yarattı!

Spor Toto Süper Ligi’nin 19. haftasında Trabzonspor, Gaziantepspor ile Şenol Güneş Kompleksi bulunan yeni stadyumu Medical Park Arena'da karşı karşıya geldi. Ziraat Türkiye Kupası’na grup aşamasında havlu atan ve Avrupa kupaları hedefi için gözünü lige çeviren Trabzonspor, yeni stadındaki tarihi maçta, Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek taraftarını mest etti. 27 puana yükselen Bordo-Mavililer, maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi.

Maçtan dakikalar...

Karışılaşmada ilk düdük çaldı.

9. dakikada Muhammed İldiz’in ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Onur Recep Kıvrak, güçlükle topu üsten kornere çeldi.

14. dakikada N’Doye’un hatasında topu önünde bulan Wallace Reis’in uzun pasında, Ghilas, kalesini terk eden Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15. dakikada Trabzonspor, yeni stadındaki ilk golünü Castillo ile buldu. Perreira’nın sağ taraftan ceza alanına yakın bir yerden kullandığı taç atışında Okay Yokuşlu, topu ayağıyla ceza alanına havalandırdı. Ceza sahası içinde N’Doye, topu kontrol ederek Castillo’ya çıkardı. Bu futbolcu, ceza yayının hemen içerisinden yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Victor’un sağından filelerle buluşturdu: 1-0

19. dakikada Olcay Şahan’ın ara pasında kaleci Victor, Castillo’dan önce davranarak topu kontrol etti.

28. dakikada Trabzonspor, farkı 2’ye çıkardı. Onazi’nin ara pasında, sağ tarafta ceza alanı son çizgisi yakınında topla buluşan Olcay Şahan, altıpas gerisindeki Yusuf Yazıcı’ya çıkardığı pasta, genç oyuncu yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden filelere gönderdi: 2-0

39. dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Olcay Şahan’ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor 2. yarıya da fırtına gibi girdi. 49'uncu dakikadaBordo-Mavililer'de ilk golü sahibi Castillo, Olcay Şahan'ın pasında sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve farkı 3'e çıkardı.

52'nci dakikada Muhammed İldiz, Joao Pereira'ya yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

55'inci dakikada kornerden gelen topu Onazi filelere gönderdi. Ancak pozisyonun öncesinde Uğur Demirok'un faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

62'de Uğur Demirok sarı kart gördü.

66'ncı dakikada Onazi, yerini yeni transfer Rodallega'ya bıraktı.

72'nci dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Castillo'nun pasına hareketlenen Rodallega'ya arkadan müdahele eden Pedroso, sarı kartla cezalandırdı. Topun başına gelen Uğur Demirok, Trabzonspor'u 4-0 öne geçirdi.

77'nci dakikada Olcay Şahan'ın sağ kanattan taşıdığı top sonrası ceza sahasındaki Castillo'yu buluşturdu, Kolombiyalı futbolcunun güzel şutu az farkla auta gitti.

80'inci dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahası dışından çektiği muhteşem şut üst direkten döndü.

Karşılaşmada başka gol olmazken, mücadele 4-0 Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi.

Yıllar sonra geri döndü!

Yıllar sonra geri döndü!

Sözleşmesi feshedildi! Yeni takımı belli gibi...

Sözleşmesi feshedildi! Yeni takımı belli gibi...

Beşiktaş, Başakşehir'in ensesinde!

Beşiktaş, Başakşehir'in ensesinde!


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Yeni mabette Fırtınalar yarattı!

Yeni mabette 'Fırtına'lar yarattı!

Trabzonspor, yeni stadyumu Medical Park Arena'nın açılışında adı gibi 'fırtına'lar yarattı.
Yıllar sonra geri döndü!

Yıllar sonra geri döndü!

Teknik direktör Bülent Uygun, Gaziantepspor'la prensipte anlaştığını açıkladı. Kırmızı Siyahlı kulüp de resmi açıklamayı yaptı.
Sözleşmesi feshedildi! Yeni takımı belli gibi...

Sözleşmesi feshedildi! Yeni takımı belli gibi...

Gaziantepspor Kulübü, kaleci Charles Itandje'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Tecrübeli futbolcunun Adanaspor'a imza atması bekleniyor.
Beşiktaş, Başakşehirin ensesinde!

Beşiktaş, Başakşehir'in ensesinde!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Gaziantepspor'u Aboubakar'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Süper Ligde Stoch savaşı!

Süper Lig'de Stoch savaşı!

Miroslav Stoch, son 3 sezonu farklı kulüplerde kiralık olarak geçirdikten sonra sene başında Fenerbahçe’ye geri dönmüştü.
İbrahim Üzülmez imzayı attı

İbrahim Üzülmez imzayı attı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon bir türlü istediği futbolu ortaya koyamayan ve son olarak İsmail Kartal ile yolları ayıran Gaziantepspor'da yeni teknik direktör İbrahim Üzülmez oldu.
Yasinin hat-tricki Cimbomu coşturdu!

Yasin'in hat-trick'i Cimbom'u coşturdu!

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 14. hafta mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Gaziantepspor'u ağırladı.
İsmail Kartala tepkiler dinmiyor!

İsmail Kartal'a tepkiler dinmiyor!

Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Büyükşehir Gaziantepspor-Sivasspor maçını izlemek için geldiği Kamil Ocak Stadyumu'nda tepkiyle karşılaştı.
Fenerbahçe öldü öldü dirildi!

Fenerbahçe öldü öldü dirildi!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Gaziantepspor'u 2-1 yendi ve bu sezon evinde ilk kez kazandı.
Kahreden sakatlık! Devreyi kapadı...

Kahreden sakatlık! Devreyi kapadı...

Gaziantepspor’un Teknik Direktörü İsmail Kartal, genç futbolcu Orkan Çınar'ın ligin ilk yarısını sakatlığı nedeniyle kapattığını açıkladı.
Gençlerbirliği lige iyi başladı: 2-0

Gençlerbirliği lige iyi başladı: 2-0

Süper Lig'in birinci hafta maçında Gençlerbirliği kendi sahasında Gaziantepspor'u 2-0 yenerek yeni sezona 3 puanla başladı....
İsmail Kartal geri döndü

İsmail Kartal geri döndü

Gaziantepspor, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı....
Türkiye Kupasında gruplar belli oldu

Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları belli oldu. Kupada ilk maçlar 15-16-17 Aralık'ta oynanacak....
Penaltı sırasında ilginç anlar...

Penaltı sırasında ilginç anlar...

Gaziantepspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede ilginç bir an yaşandı....
Büyüka isyan etti: TFFye sesleniyorum...

Büyüka isyan etti: "TFF'ye sesleniyorum..."

Deneyimli gazeteci Şansal Büyüka, TFF'ye isyan etti....
Tarık Çamdal sürprizi!

Tarık Çamdal sürprizi!

Kırmızı-Siyahlılar, Galatasaray'da şans bulamayan Tarık Çamdal'ı kiralamak için görüşmelere başladı....