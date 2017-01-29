Yeni mabette Fırtınalar yarattı!

Trabzonspor, yeni stadyumu Medical Park Arena'nın açılışında adı gibi 'fırtına'lar yarattı.

Spor Toto Süper Ligi’nin 19. haftasında Trabzonspor, Gaziantepspor ile Şenol Güneş Kompleksi bulunan yeni stadyumu Medical Park Arena'da karşı karşıya geldi. Ziraat Türkiye Kupası’na grup aşamasında havlu atan ve Avrupa kupaları hedefi için gözünü lige çeviren Trabzonspor, yeni stadındaki tarihi maçta, Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek taraftarını mest etti. 27 puana yükselen Bordo-Mavililer, maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi.

Maçtan dakikalar...

Karışılaşmada ilk düdük çaldı.

9. dakikada Muhammed İldiz’in ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Onur Recep Kıvrak, güçlükle topu üsten kornere çeldi.

14. dakikada N’Doye’un hatasında topu önünde bulan Wallace Reis’in uzun pasında, Ghilas, kalesini terk eden Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15. dakikada Trabzonspor, yeni stadındaki ilk golünü Castillo ile buldu. Perreira’nın sağ taraftan ceza alanına yakın bir yerden kullandığı taç atışında Okay Yokuşlu, topu ayağıyla ceza alanına havalandırdı. Ceza sahası içinde N’Doye, topu kontrol ederek Castillo’ya çıkardı. Bu futbolcu, ceza yayının hemen içerisinden yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Victor’un sağından filelerle buluşturdu: 1-0

19. dakikada Olcay Şahan’ın ara pasında kaleci Victor, Castillo’dan önce davranarak topu kontrol etti.

28. dakikada Trabzonspor, farkı 2’ye çıkardı. Onazi’nin ara pasında, sağ tarafta ceza alanı son çizgisi yakınında topla buluşan Olcay Şahan, altıpas gerisindeki Yusuf Yazıcı’ya çıkardığı pasta, genç oyuncu yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden filelere gönderdi: 2-0

39. dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Olcay Şahan’ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor 2. yarıya da fırtına gibi girdi. 49'uncu dakikadaBordo-Mavililer'de ilk golü sahibi Castillo, Olcay Şahan'ın pasında sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve farkı 3'e çıkardı.

52'nci dakikada Muhammed İldiz, Joao Pereira'ya yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

55'inci dakikada kornerden gelen topu Onazi filelere gönderdi. Ancak pozisyonun öncesinde Uğur Demirok'un faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

62'de Uğur Demirok sarı kart gördü.

66'ncı dakikada Onazi, yerini yeni transfer Rodallega'ya bıraktı.

72'nci dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Castillo'nun pasına hareketlenen Rodallega'ya arkadan müdahele eden Pedroso, sarı kartla cezalandırdı. Topun başına gelen Uğur Demirok, Trabzonspor'u 4-0 öne geçirdi.

77'nci dakikada Olcay Şahan'ın sağ kanattan taşıdığı top sonrası ceza sahasındaki Castillo'yu buluşturdu, Kolombiyalı futbolcunun güzel şutu az farkla auta gitti.

80'inci dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahası dışından çektiği muhteşem şut üst direkten döndü.

Karşılaşmada başka gol olmazken, mücadele 4-0 Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi.

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