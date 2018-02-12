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Yeni lider Galatasaray

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 21. hafta son maçında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Yeni lider Galatasaray

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 21. hafta kapanış maçında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede goller ilk yarıda Bafetimbi Gomis (2) ve Sofiane Feghouli'den geldi. Bu sonucun ardından ligde Galatasaray 44 puanla liderliğe yükselirken, Antalyaspor ise 21 puanla 15. sırada kaldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Kısal, Mehmet Metin

Galatasaray: Carrasso, Linnes, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, Selçuk İnan (Dk. 71 Tolga Ciğerci), Donk, Feghouli (Dk. 79 Yasin Öztekin), Belhanda, Rodrigues (Dk. 82 Sinan Gümüş), Gomis

Teknik Direktör: Fatih Terim

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Musa Nizam (Dk. 40 Emre Güral), Maicon (Dk. 78 Djourou), Charles, Hakan Özmert, Sakıb Aytaç, Danilo (Dk. 41 Jevtovic), Deniz Kadah

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Dk. 14 ve Dk. 20 Bafetimbi Gomis, Dk. 38 Sofiane Feghouli (Galatasaray)

Kırmızı Kart: Dk. 90+2 Younes Belhanda (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Dk. 90+1 Younes Belhanda (Galatasaray); Dk. 44 Milan Jevtovic, Dk. 63 Maicon Marques, Dk. 90+2 Hakan Özmert (Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Galatasaray öne geçti. Rodrigues'in sol çaprazdan çektiği şutta, savunmadan seken top ceza sahasında Gomis'in önüne düştü. Bu futbolcu, bekletmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

20. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Sarı-kırmızılı takımın yarı sahasında Donk'tan aldığı topla ilerleyen Rodrigues, rakiplerini geçtikten sonra ceza sahasına giren Gomis'i gördü. Gomis, sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0

38. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Belhanda'nın soldan ortasında, arka direkte Feghouli kontrol ettiği topu yakın mesafeden yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 3-0

43. dakikada Selçuk İnan'ın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

46. dakikada Selçuk İnan'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in, rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten döndü.

50. dakikada sağdan ceza sahasına giren Maicon'un şutunda top kaleci Carrasso'da kaldı.

59. dakikada Maicon'un sağdan yaptığı ortada altıpasın sol çaprazında topu kontrol eden Jevtovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

69. dakikada Gomis'in pasıyla soldan hareketlenen Nagatomo'nun yaptığı ortada kaleye yönelen topu, kaleci Ferhat Kaplan son anda kornere attı.

Aynı dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Maicon'un yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

78. dakikada Tolga Ciğerci'nin ara pasıyla sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Gomis'in sert şutunda, meşin yuvarlak Ferhat Kaplan'dan döndü.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Fatih Terim'den 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosunda 3 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor'a karşı yapılan çeyrek final rövanş müsabakasının ilk 11'inde 3 değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü.

Sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi Cedric Carrasso'ya emanet eden Terim, Hakan Balta'nın yerine Maicon Roque'ye, Sinan Gümüş'ün yerine de Garry Rodrigues'e şans verdi.

Galatasaray'da tedavileri süren Jason Denayer ve Fernando Reges, kadroda yer almadı.

Cedric Carrasso 2. kez şans buldu

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Fransız file bekçisi Cedric Carrasso, ikinci kez görev yaptı.

Daha önce Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Sivas Belediyespor'a karşı sahaya çıkan Carrasso, Muslera'nın sarı kart cezalısı olması nedeniyle Süper Lig'deki Antalyaspor karşılaşmasında kaleyi korudu.

Süper Lig'de ilk maçına çıkan tecrübeli kaleci, tribünlerden de alkış aldı.

Mariano Filho yine yedek başladı

Galatasaray'da Martin Linnes'in performansı, Mariano Filho'nun üst üste ikinci resmi maçta da yedek soyunmasına neden oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Martin Linnes'in başarılı performansı sonrası teknik direktör Fatih Terim, bu oyuncuyu Antalyaspor önünde de başlangıç kadrosunda tuttu ve Mariano bir kez daha yedek soyundu.

Saygı duruşunda bulunuldu

Karşılaşma öncesi, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen güvenlik güçleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maç öncesi seremonide saygı duruşu gerçekleştirilirken, tribünlerden de "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." tezahüratları yapıldı.

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