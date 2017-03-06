Yeni hoca Tayfun Korkut oldu!

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Anlaşmanın sezon sonuna kadar olduğu öğrenilirken, Leverkusen'in gün içinde bir basın toplantısıyla Tayfun Korkut ismini resmileştireceği belirtildi.

Alman basını ise bu seçimi şaşkınlıkla karşıladı! Kamuoyunun daha tecrübeli bir teknik adamla anlaşma sağlanmasını beklediği bildirildi. Tayfun Korkut, sezon başı Bundesliga 2 ekiplerinden Kaiserslautern'i çalıştırıyordu. Alınana başarısız sonuçlarında ardından ise Korkut'un görevine son verilmişti.

Tayfun Korkut, 2013/2014 sezonunda devre arasında Hannover'in başına geçmiş, 2014/2015 sezonunun Nisan ayında ise görevine son verilmişti.

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