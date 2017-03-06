Yeni hoca Tayfun Korkut oldu!

Roger Schmidt'le yolları ayıran Bayer Leverkusen, sezon sonuna kadar Türk teknik adam Tayfun Korkut'u takımın başına getirdi.

Almanya Bundesliga'da 23. haftada 30 puanla 10. sırada yer alan ve cumartesi akşamı Borussia Dortmund deplasmanından 6-2'lik mağlubiyetle ayrılınmasının ardından teknik direktör Roger Schmidt'le yolları ayıran Bayer Leverkusen Türk teknik adam Tayfun Korkut'u takımın başına getirdi.

Anlaşmanın sezon sonuna kadar olduğu öğrenilirken, Leverkusen'in gün içinde bir basın toplantısıyla Tayfun Korkut ismini resmileştireceği belirtildi.

Alman basını ise bu seçimi şaşkınlıkla karşıladı! Kamuoyunun daha tecrübeli bir teknik adamla anlaşma sağlanmasını beklediği bildirildi. Tayfun Korkut, sezon başı Bundesliga 2 ekiplerinden Kaiserslautern'i çalıştırıyordu. Alınana başarısız sonuçlarında ardından ise Korkut'un görevine son verilmişti.

Tayfun Korkut, 2013/2014 sezonunda devre arasında Hannover'in başına geçmiş, 2014/2015 sezonunun Nisan ayında ise görevine son verilmişti.