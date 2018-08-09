Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Yeni golcüyü Sky Sports duyurdu

Fenerbahçe, Leicester City'den Islam Slimani'nin kiralanması konusunda kulübü ile anlaşmaya varmak üzere.

Yeni golcüyü Sky Sports duyurdu

Fenerbahçe'nin daha önce de ilgilendiği öne sürülen Leicester City'nin golcü oyuncusu Islam Slimani ile ilgili Sky Sports'tan gündem yaratacak bir iddia geldi.

Premier Lig kulübüne yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde Sarı Lacivertliler'in Cezayirli golcüyü bir yıllığına kiralamaya çok yakın olduğu belirtildi.

Leicester'ın 2016 yazında Sporting Lizbon'dan transfer ettiği Slimani, geçtiğimiz ocak ayında Newcastle United'a kiralanmış ve sezon sonunda yeniden takıma geri dönmüştü.

Golcü futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

'Benfica Türkiye'de acı çekecek'

'Benfica Türkiye'de acı çekecek'

Benfica yenilgisinden sonra transfer taarruzu başladı

Benfica yenilgisinden sonra transfer taarruzu başladı

Bu ne hal Giuliano!

Bu ne hal Giuliano!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Yeni golcüyü Sky Sports duyurdu

Yeni golcüyü Sky Sports duyurdu

Fenerbahçe, Leicester City'den Islam Slimani'nin kiralanması konusunda kulübü ile anlaşmaya varmak üzere.
Benfica Türkiyede acı çekecek

'Benfica Türkiye'de acı çekecek'

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Benfica'nın Fenerbahçe'yi 1-0 yenmesi Portekiz basınında geniş yer buldu.
Benfica yenilgisinden sonra transfer taarruzu başladı

Benfica yenilgisinden sonra transfer taarruzu başladı

Öncelikle Ozan Tufan ve Salih Uçan ile yollarını ayıracak olan Fransız Sportif Direktör Comolli, forvete Bacca ve Janssen, stopere ise Marlon transferlerini bitirmek için harekete geçecek.
Bu ne hal Giuliano!

Bu ne hal Giuliano!

Geçen sezon Fenerbahçe’de gösterdiği performansla göz dolduran Giuliano, Benfica maçında sahanın en kötüsüydü.
Cocu: Takımımızın gösterdiği efordan dolayı mutluyum

Cocu: Takımımızın gösterdiği efordan dolayı mutluyum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Bu futbola harika skor: 1-0

Bu futbola harika skor: 1-0

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Lizbon'da Benfica'ya 1-0 mağlup oldu.
Fenerbahçeye süper haber

Fenerbahçe'ye süper haber

Benfica’nın en önemli isimlerinden Jonas, Fenerbahçe karşısında sahada olmayacak. Teknik direktör Rui Vitoria yaptığı açıklamada golcü oyuncuya forma vermeyeceğini duyurdu.
Fenerbahçede 2 isim gözden çıkarıldı

Fenerbahçe'de 2 isim gözden çıkarıldı

Fenerbahçe'de kritik Benfica maçının yanı sıra gidecek ve gelecek oyuncular konusunda da çalışmalar devam ediyor.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehirin olası rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in olası rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu kuraları bugün çekildi.
Mehmet Ekici bombası

Mehmet Ekici bombası

Fenerbahçe’ye transfer olduğu günden bu yana bekleneni veremeyen Mehmet Ekici ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla derbi öncesinde son bir toplantı yaptı....
Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Aykut Kocaman, sezon başında acılı bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, “Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Yaşananlardan ders çıkardık....