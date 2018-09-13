3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Trezeguet'de son dakika

Trezeguet'de son dakika

Kasımpaşa Kulübü, futbolculardan Trezeguet, Ramazan Köse ve Diagne'nin sözleşmeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Ankaragücü'nden çifte transfer

Ankaragücü'nden çifte transfer

Başkent temsilcisi, Erdem Şen ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u ise sezon sonuna kadar kiraladı.
Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 yaşındaki Senegalli forvet Diafra Sakho'yu renklerine bağladı.
Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Harun Tekin transferi öncesi Fenerbahçe'nin kaleci listesinde bulunan Kevin Trapp, PSG'den ayrılıp Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Rizespor'a Ukraynalı golcü

Rizespor'a Ukraynalı golcü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Oleksandr Gladky'yi transfer etti.
Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Yeni golcü ocak ayında Bayern'den geliyor

Transfer döneminde Gomis'in yerine golcü alamayan Galatasaray, ocakta yapacağı takviye için şimdiden kolları sıvadı.

Yeni golcü ocak ayında Bayernden geliyor

Galatasaray'ın forvet adayları arasına Bayern Münih'ten flaş bir isim daha katıldı.

Fatih Terim, Bayern Münih'te forma şansı bulamayan 30 yaşındaki Sandro Wagner için scout ekibine "Yakından takip edin ve kasım ayında bana detaylı bir rapor hazırlayın" talimatı verdi.

Sandro Wagner, geçen sezonun ara transfer döneminde Hoffenheim'den 13 milyon Euro karşılığında Münih'e transfer olmuştu.

1.94 boyundaki Alman santrfor geçen sezon 35 maçta 15 gol atarken, bu gollerin 9'una Bayern Münih, 6'sına Hoffenheim formasıyla imza attı. Wagner'in güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İşte Fatih Terim'in yeni forveti

İşte Fatih Terim'in yeni forveti

Duygun Yarsuvat'tan beklenmedik çıkış

Duygun Yarsuvat'tan beklenmedik çıkış


"Galatasaray'ın şu anki başkanı Fatih Terim"


 

Fotomaç

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Yeni golcü ocak ayında Bayernden geliyor

Yeni golcü ocak ayında Bayern'den geliyor

Transfer döneminde Gomis'in yerine golcü alamayan Galatasaray, ocakta yapacağı takviye için şimdiden kolları sıvadı.
İşte Fatih Terimin yeni forveti

İşte Fatih Terim'in yeni forveti

Alanya’da sezonu 14 golle tamamlayan, bu sezon da şimdiden 5 resmi maçta 4 gole ulaşan Emre Akbaba, Eren’in forvetteki yeni partneri oluyor.
Duygun Yarsuvattan beklenmedik çıkış

Duygun Yarsuvat'tan beklenmedik çıkış

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat, Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar bulundu ve "Toplantıyı iptal edin!" dedi.
Galatasarayın şu anki başkanı Fatih Terim

"Galatasaray'ın şu anki başkanı Fatih Terim"

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Adnan Öztürk, “Futbol takımını ayakta tutan Galatasaray’ın ismi ve Terim’dir. Başkanlık görevini de şu an Fatih Terim yapıyor” dedi.
Belhandada flaş gelişme

Belhanda'da flaş gelişme

Trabzon deplasmanında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert hareket nedeniyle 3 maç ceza alan ve Fatih Terim'in gözünden tamamen düşen Younes Belhanda'nın Fransa'ya dönmek istediği öğrenildi.
Fatih Terim kanayan yaraya çare arıyor

Fatih Terim kanayan yaraya çare arıyor

Geçen sezon dış sahada 7 yenilgi alan Galatasaray, sezonun ilk yarısında ligde ve Avrupa’da birbirinden kritik sınavlara çıkacak. Akhisar, Porto, Malatya, Schalke, Kayseri, L.Moskova, Beşiktaş ve Başakşehir gibi maçlar nedeniyle endişe yaşanıyor.
Galatasarayda bir ayrılık daha

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Galatasaray'da Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sedef Hacısalihoğlu ile yollar ayrıldı.
Ocak ayında Falcao geliyor

Ocak ayında Falcao geliyor

Transferde geç kalıp golcü alamadığı için eleştirilen Galatasaray yönetimi bu kez işi sıkı tutuyor.
Abdurrahim Albayrak patladı: Bundan sonra kimseye yok

Abdurrahim Albayrak patladı: "Bundan sonra kimseye yok"

Galatasaray yönetimi sezon sonuna kadar futbolcu ücretlerini artırmama kararı aldı.
Galatasaraya bedava golcü

Galatasaray'a bedava golcü

Ocak ayında boşa çıkacak olan Brezilyalı Alan, İtalyan Graziano Pelle ve İspanyol Jonathan Soriano Galatasaray'ın bonservis ödemeden alabileceği isimler.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Tolga Ciğerci müjdesi

Tolga Ciğerci müjdesi

Sakatlığını atlatan başarılı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette yüzleri güldürdü. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde ilk...