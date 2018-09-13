Yeni golcü ocak ayında Bayernden geliyor

Transfer döneminde Gomis'in yerine golcü alamayan Galatasaray, ocakta yapacağı takviye için şimdiden kolları sıvadı.

Galatasaray'ın forvet adayları arasına Bayern Münih'ten flaş bir isim daha katıldı.

Fatih Terim, Bayern Münih'te forma şansı bulamayan 30 yaşındaki Sandro Wagner için scout ekibine "Yakından takip edin ve kasım ayında bana detaylı bir rapor hazırlayın" talimatı verdi.

Sandro Wagner, geçen sezonun ara transfer döneminde Hoffenheim'den 13 milyon Euro karşılığında Münih'e transfer olmuştu.

1.94 boyundaki Alman santrfor geçen sezon 35 maçta 15 gol atarken, bu gollerin 9'una Bayern Münih, 6'sına Hoffenheim formasıyla imza attı. Wagner'in güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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