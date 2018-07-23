Yeni golcü Carlos Bacca

KALİTELİ bir golcü arayan ancak şimdiye kadar listesine aldığı santraforlarda istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş’ın Milan’ın Kolombiyalı futbolcusu Carlos Bacca için harekete geçeceği öğrenildi.

KALİTELİ bir golcü arayan ancak şimdiye kadar listesine aldığı santraforlarda istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş’ın Milan’ın Kolombiyalı futbolcusu Carlos Bacca için harekete geçeceği öğrenildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlı yöneticiler geçen sezonu Villarreal’de kiralık geçiren 31 yaşındaki forvet için Milano’ya gidip pazarlık masasına oturacak.

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