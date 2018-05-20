Yeni golcü 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı

Fikret Orman'ın Talisca açıklaması kafaları karıştırdı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüple kiralık sözleşmesi sona eren ve Manchester United ile anlaştığı iddia edilen Anderson Talisca ile ilgili konuştu. Orman, Talisca'nın transferinin rivayet olduğunu ifade etti.