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Yeni forvet ocak ayında bedelsiz olarak geliyor

Kanadalı futbolcuyla el sıkışan Beşiktaş, kontratı yıl sonunda bitecek olan 22 yaşındaki forveti Ocak ayında bedelsiz olarak renklerine bağlayacak.

Yeni forvet ocak ayında bedelsiz olarak geliyor

Bu sezon yer aldıkları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Kulübün gündemine 1 ay önce Atiba Hutchinson’un önerisiyle gelen Kanada Milli Takımı’nın golcüsü Cyle Larin’in transferi konusunda yönetimin, geri sayımda olduğu bildirildi. Kulübü Orlando City’le sözleşmesi ocak ayında sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncuyla el sıkışan Kara Kartal’ın, genç yıldızı ara transfer döneminde bedelsiz olarak renklerine bağlayacağı öğrenildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş’la anlaşması sonrasında Larin’in, kulübünden gelen sözleşme yenileme önerisen olumsuz yanıt verdiği belirtildi. Bu sezon Orlando City formasıyla çıktığı 24 Major Lig maçında 11 gol atan Cyle Larin, Amerika Birleşik Devletleri’ne damga vuran genç yıldızların başında geliyor.

Şimdiki değeri 3 milyon Euro

Siyah-Beyazlılar’ın, Larin’le 4,5 yıllık ön anlaşma sağladığı ve başarılı oyuncunun Ocak ayında İstanbul’a gelip resmi imzaları atacağı belirtildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, şu anda piyasa değeri 3 milyon Euro (12 milyon TL) civarında bulunan Larin’i potansiyeli olan bir isim olarak gördüğü ifade edildi. Orman’ın, genç oyuncuya Avrupa tecrübesi kazandırıp Şenol Güneş’in elinde daha da değerlendirmeyi planladığı konuşuluyor.

Maaşı 600 bin Euro

Atiba’nın önerisi sonrasında bu oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Orlando City’nin 2 milyon Euro’luk (8 milyon TL) isteğine 500 bin Euro’luk (2 milyon TL) karşılık vermiş, taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Genç forvetin, Beşiktaş’taki maaşının 600 bin Euro (2.4 milyon TL) olacağı da gelen haberler arasında.

Şenol Güneş: Ben de saha kenarında yoruldum bugün

Şenol Güneş: Ben de saha kenarında yoruldum bugün

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Pepe:

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