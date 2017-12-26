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Yedekler şov yaptı: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Bucaspor'u 3-0 mağlup edip tur için önemli bir avantaj yakaladı.

Yedekler şov yaptı: 3-0

Fatih Terim yönetimindeki ilk maçında hafta sonu Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Bucaspor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, fazla forma şansı bulamayan futbolcuların görev aldığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak tur için önemli bir avantaj yakaladı.

Aslan'a galibiyeti getiren gollleri Selçuk İnan ve Sinan Gümüş (2) kaydetti. Galatasaraylı futbolcuların maç boyuncaki iştahlı görüntüsü dikkatlerden kaçmazken, Fatih Terim de 90 dakika süresince oyuncularına sürekli uyarılarda bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR...

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı...

3. dakikada Eren Derdiyok çok uzak mesafeden kaleyi yokladı, Sinan Gümüş'ün sırtına çarpan top az farkla auta gitti.

8. dakikada Ryan Donk'un uzaklardan vurduğu sert şutu kaleci Hüseyin güçlükle kornere çıkardı.

Selçuk İnan perdeyi açtı!

14. dakikada Galatasaray aradığı golü buldu. Sarı-Kırmızılılar'da Yasin Öztekin, ceza sahasında savunma arkasına koşu yapan Selçuk İnan'a çok güzel bir aşırtma pas gönderdi. Kaptan Selçuk İnan, topun gelişine çok düzgün bir vuruş yaptı ve skoru 1-0'a getirdi.

21. dakikada Tarık Çamdal, İbrahim'e yaptığı hareket sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

29. dakikada Bucaspor gole çok yaklaştı. 18 yaşındaki futbolcu Uğurcan'ın, kaleci Eray'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş, az farkla auta gitti.

33. dakikada Emre Özkan, Sinan Gümüş'e yaptığı hareket sonrasında maçta 2. sarı kart gören futbolcu oldu.

Sinan Gümüş'ten iki dakikada iki gol!

41. dakikada savunmanın büyük hatasında Eren Derdiyok, topu aldı ve Sinan Gümüş'e gönderdi. Genç futbolcu, tek dokunuşla topu ağlara yolladı ve Galatasaray farkı 2'ye çıkardı.

43'te bir kez daha sahne alan Sinan Gümüş, kendisinin 2, takımının ise 3. golünü attı.

İlk yarı 3-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

65. dakikada Emre Özkan'ın, Tolga Ciğerci'ye yaptığı faul sonrası, Bucaspor'un 38 yaşındaki futbolcusu Emre Toraman olaya müdahil oldu. Çıkan arbede sonrası hem Tolga Ciğerci, hem de Emre Toraman sarı kartla cezalandırıldı.

89. dakikada Eren Derdiyok'un şutunu kaleci Hüseyin kurtardı, dönen topu Yasin Öztekin filelerle buluşturdu. Ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

Karşılaşma 3-0'lık skorla sona ererken, Galatasaray rövanş öncesi avantaj sağladı.

11'LER

Galatasaray: Eray, Tarık, Ahmet, Koray, Latolevici, Donk, Selçuk, Tolga, Yasin, Sinan, Eren

Bucaspor: Hüseyin, Emre, Abdullah, İbrahim, İlyas, Veli, Kerem, Ömer, Emre, Uğurcan, Saruhan

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