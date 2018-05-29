Yaya Toure Galatasaraydan dünyaları istedi

Yaya Toure cep yakıyor... Manchester City'den ayrılmaya karar veren 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın radarına girmiş durumda.

Bir süredir tecrübeli futbolcunun maliyetiyle ilgili araştırma yapılıyor.Toure'ye ilgi gösteren tek kulüp ise Galatasaray değil.

West Ham United, Yaya Toure için resmen devreye girmiş durumda. Fildişi Sahilli yıldızın talebi ise haftalık 400 bin Pound (614 bin TL) oldu. Bu hesapla Toure, yıllık 5.5 milyon Euro civarında garanti ücret talep etmiş oluyor. İngiliz kulübü şimdilik bu talebe olumlu geri dönüş yapmadı. Pazarlıkların sürmesi bekleniyor.

Galatasaray cephesi de Yaya Toure ve menajerinin diğer kulüplerle olan temaslarını yakından takip ediyor. Her şeye rağmen Yaya Toure için Galatasaray'ın da bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Özellikle iyi bir sponsor bulunması halinde, Şampiyonlar Ligi tecrübesi göz önünde bulundurularak, Yaya Toure ise kesenin ağzının açılması gündemde.Daha önce Drogba'ya benzer bir yatırım yapan ve 1.5 sezonluğuna 10 milyon Euro ödeyen Sarı-Kırmızılılar, bunun karşılığını özellikle Devler Ligi'nde fazlasıyla almıştı.Yaya Toure transferinde de aynı mantıkla bir operasyon gerçekleşebilir.

Tecrübeli futbolcunun bonservisinin olmaması da bir avantaj olarak görülüyor.Temasların bu hafta içinde kurulması bekleniyor. Somut adımlar ise UEFA'nın açıklayacağı cezadan sonra atılacak.

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