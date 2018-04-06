Yaya Toure bombası

Sezon sonu M.City'den ayrılacak olan Yaya Toure'nin menajeri geçen hafta Fener ile temasa geçti.

Fenerbahçe yönetimi, 34 yaşına gelmesine rağmen çok önemli bir orta alan oyuncusu olan Toure için kararını kısa sürede alacak.

Bonservisi elinde olacak

Sezon sonu Manchester City'den ayrılacak Fildişili yıldıza takım arayan menajer Dimitri Celuk'un geçtiğimiz hafta Sarı-Lacivertliler ile görüştüğü belirlendi. Görüşmede sözleşme süresi ve şartları konuşuldu.

Geniş çaplı araştırma başladı

Fenerbahçe yönetimi 34 yaşındaki Yaya Toure için geniş çaplı bir araştırma başlatmış durumda. Kısa süre içinde transfer konusunda menajer Dimitri Celuk'a net bir yanıt verilmesi bekleniyor.

Tribünleri heyecanlandırır

İlerlemiş yaşına rağmen halen çok önemli bir orta alan oyuncusu olan Toure, tribünleri heyecanlandıracak bir isim. Tek soru işareti ise yıldız futbolcunun son iki sezonda fazla forma şansı bulamaması.

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