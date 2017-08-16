Yasir Kaya ByLocktan tutuklandı

Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Fenerbahçe, Neustadter’den gelecek parayı Vincent Aboubakar transferinde kullanmayı planlıyor. Oyuncunun yüzde 65’ine sahip olan Lorient’e 6 milyon Euro, Porto’ya ise 2 milyon Euro önerilecek.