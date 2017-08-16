Yasir Kaya ByLocktan tutuklandı

Yasir Kaya ByLock'tan tutuklandı

Yasir Kaya ByLock'tan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti

Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti

İngiliz kulübü Arsenal, 24 yaşındaki yıldız Oğuzhan Özyakup'un bir sonraki satışında yüzde 30’luk pay hakkından vazgeçmesi için 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş yönetimini, Ada’ya davet etti.
Robin van Persie'de sürpriz gelişme

Robin van Persie'de sürpriz gelişme

Dick Advocaat, Hollanda Milli Takım kadrosunu açıkladı. Portakallar'ın kadrosunda Fenerbahçe'de formsuzluğu ile eleştirilen Van Persie de yer aldı.
Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Trabzonspor'un başaralı oyuncusu Yusuf Erdoğan, 15 yıldır yaşadığı Trabzon'u yuvası gibi gördüğünü belirterek, yakın zamanda sözleşmesini uzatmak için imza atacağını söyledi.
Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Negredo, Pepe, Lens, Medel ve Orkan'ı renklerine katan Beşiktaş, Sosa'nın Milan'dan bonservisini almasını bekliyor. Vida'nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dinamo Kiev bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar düşürdü.
Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Fenerbahçe, Neustadter’den gelecek parayı Vincent Aboubakar transferinde kullanmayı planlıyor. Oyuncunun yüzde 65’ine sahip olan Lorient’e 6 milyon Euro, Porto’ya ise 2 milyon Euro önerilecek.
Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Vida'nın alternatifi olarak Dragovic'i belirleyen Kartal’ın, tecrübeli futbolcunun cephesinden istediği maliyet raporu geldi.
Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Son dakikalarda yediği golle Trabzonspor’a 2-1 yenilen Konyaspor’a bir kötü haber daha.

Yasir Kaya ByLock'tan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yasir Kaya ByLocktan tutuklandı

ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya hakkında Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü tarafından, tutuklama talep edilmişti. Mahkeme kararını verdi ve Yasir Kaya'yı tutukladı.

Fenerbahçe TV’nin uzun dönem ekran yüzü olan Yasir Kaya’nın kulüple yolları kısa süre içinde ayrılmıştı.

Aykut Kocaman Volkan Demirel konusuna son noktayı koydu

Aykut Kocaman Volkan Demirel konusuna son noktayı koydu

Robin van Persie'de sürpriz gelişme

Robin van Persie'de sürpriz gelişme

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı


 

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Yasir Kaya ByLocktan tutuklandı

Yasir Kaya ByLock'tan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Aykut Kocaman Volkan Demirel konusuna son noktayı koydu

Aykut Kocaman Volkan Demirel konusuna son noktayı koydu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Vardar maçı öncesindeki basın toplantısında, son dönemde eleştirilen Volkan Demirel hakkında konuştu.
Robin van Persiede sürpriz gelişme

Robin van Persie'de sürpriz gelişme

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Trabzonspordan Fenerbahçeye yılın transfer çalımı

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

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Fenerbahçe bir yıldızı daha bitirmek üzere!

Fenerbahçe bir yıldızı daha bitirmek üzere!

İspanyol basını, Fenerbahçe’nin Valencia’lı Fabian Orellana’yı kiralama konusunda büyük aşama kaydettiğini yazdı.
Fenerbahçe yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe’de beklenen stoper transferi her an gerçekleşebilir. Sarı-Lacivertliler, daha önce oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmayan Milan’ı ikna etmeyi başardı.
Fenerbahçeye büyük şok! Teklif sahte çıktı

Fenerbahçe'ye büyük şok! Teklif sahte çıktı

Fenerbahçe'de Kjaer'in ardından savunmada Skrtel'le birlikte bir ikili oluşturan Roman Neustadter'e yapılan teklifin sahte olduğu ortaya çıktı.
Portonun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Fenerbahçe, Neustadter’den gelecek parayı Vincent Aboubakar transferinde kullanmayı planlıyor. Oyuncunun yüzde 65’ine sahip olan Lorient’e 6 milyon Euro, Porto’ya ise 2 milyon Euro önerilecek.
Fenerbahçe bir transferde daha sona geldi

Fenerbahçe bir transferde daha sona geldi

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Aykut Kocaman: Bu sene biz şampiyon olacağız

Aykut Kocaman: "Bu sene biz şampiyon olacağız"

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Roberto Soldado turp gibi

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Fenerbahçede bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de savunmanın önemli ismi Kjaer'in Sevilla'ya gitmesinin ardından, Aykut Kocaman'ın gözüne giren Neustadter için de yeni teklif...
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Strum Graz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

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