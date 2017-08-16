Yasir Kaya ByLocktan tutuklandı

Yasir Kaya ByLock'tan tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya hakkında Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü tarafından, tutuklama talep edilmişti. Mahkeme kararını verdi ve Yasir Kaya'yı tutukladı.
Fenerbahçe TV’nin uzun dönem ekran yüzü olan Yasir Kaya’nın kulüple yolları kısa süre içinde ayrılmıştı.
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