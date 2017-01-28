Yasin: Sneijderin sahada olması yeter

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, Akhisar Belediyespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Öztekin şunları söyledi:

"İlk düdükten itibaren baskılı oynadık. Akhisar da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ama biz daha iyi oynadık.

Önümüzdeki maçları mutlaka kazanmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli maçlar. 300. golü ben attığım için de ayrıca mutluyum.

Geçen hafta maçta yine çok kötü oynamadık. Golleri atabilseydik kazanırdık. Sneijder bizim için önemli bir oyuncu. Bütün takım için çok önemli. Sahada olması bile yeter."