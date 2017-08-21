Yasin Öztekinde son dakika! Ayrılıyor mu?

Yasin Öztekin, kendisi hakkında çıkan transfer haberlerine sert çıktı, “Galatasaray’dan ayrılmıyorum. Bir yıl daha sözleşmem var. Bu sene buradayım” yorumunu yaptı.

Bu sezon büyük bir forma yarışı içerisine girecek olan Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, buna rağmen pes etmiyor ve transferi aklından bile geçirmiyor.

Yeni transferlerle muhteşem bir başlangıç yaptıklarını ve iyi oynayarak kazandıklarını dile getiren tecrübeli futbolcu, “6 puanımız var. Bundan sonra da daha iyi çalışıp üzerine koyarak her zamanki gibi şampiyon olmak istiyoruz. Geçen sene de kaliteli oyuncularımız vardı ama takım olarak hareket edemedik. Bu yıl herkes takım için mücadele ediyor. Bunu da zaten sahada görüyoruz. Hep beraber iyi çalışıp şampiyon olmak istiyoruz” diye konuştu. Transfer haberleri çıktığını ancak bunların hiçbirinin kendi ağzından olmadığını dile getiren Yasin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim ağzımdan çıkmayan haberde doğru değildir. Galatasaray’da 4.sezonum... Ve bu forma ile 5 tane kupa kazandım. Bundan sonra da kupalar kazanmak istiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum, Galatasaray’dan ayrılmıyorum. Bir yıl daha sözleşmem var. Bu sene şampiyon yapıp takımı ondan sonrasına bakacağız.”

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