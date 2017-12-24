Yasin Öztekin: "Yüzde 100 penaltıydı"

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, 3-1'lik Göztepe galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Yasin Öztekin önemli açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada iyi bir performans sergileyen Sarı-Kırmızılı futbolcu şöyle konuştu:

"Sonradan girmek gerçekten çok zor, bunu bugün yine yaşadım. Gol attığım için mutluyum. Hem hocamızla hem taraftarla birlikte ikinci yarıda inşallah iyi performans gösterip 21. şampiyonluğu almak istiyoruz. Sabri Sarıoğlu ile girdiğim ikili mücadele bence %100 penaltıydı. Her yerde Yasin kendisini atıyor diye konuşuluyor. Adamı geçiyorum orada, karşı karşıyayım, kendimi neden atayım ki? Ama sıkıntı yok üç puanı aldık. Vermeseler de üç puanı alacağız her maçta."