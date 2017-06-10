Yasin Öztekin hakkında karar verildi!

İki sezon önce kazanılan 3 kupalı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yasin Öztekin, Galatasaray’la sözleşmesini uzatmak için adeta gün sayıyor.

Galatasaray'a 2014- 15 sezonunun başında Kayseri Erciyes’ten transfer edilen 30 yaşındaki Yasin Öztekin, 3 sezonda Muslera ve Selçuk İnan'la birlikte en istikrarlı oyuncu olarak dikkat çekti.

Bruma’nın gidişiyle kanat alternatifleri azalan Dursun Özbek yönetimi Yasin’in bir yıllık sözleşmesini uzatıp, başarılı oyuncunun maaşında da 600-700 bin Euro civarında iyileştirme yapmayı planlıyor. Senelik 1 milyon 150 bin Euro alan ve maç başına da 10 bin Euro kazanan Yasin’le 2+1 yıllık yeni kontrat yapılması düşünülüyor.

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kazanılan şampiyonluğun ardından kendilerine zam yapılacağının sözünün verildiğini ancak bunun yerine getirilmediğini düşünen Yasin’in eski menajeri, Dursun Özbek yönetimine ateş püskürmüştü. Birkaç ay önce ise menajerini değiştiren Yasin, şimdi Ahmet Bulut ile yöneticilerin yapacağı görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor.

Haberturk