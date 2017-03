Yasin Öztekin de La Ligaya mı gidiyor?

Emre Çolak'ı Deportivo'ya götüren Ahmet Bulut'un Galatasaray'da düşük rakama oynayan Yasin'e İspanya'da takım aradığı iddia edildi.

Menajerini değiştiren ve Ahmet Bulut'la anlaşan Yasin Öztekin, Galatasaray'dan garanti 1.1 milyon Euro ve maç başına 10 bin Euro alıyor. İki senedir yönetimden zam bekleyen Yasin'in kur mağduru olduğu ve takım arkadaşlarından çok daha az para kazandığı ortaya çıktı. Emre Çolak'ı Deportivo'ya götüren Ahmet Bulut'un Galatasaray'da düşük rakama oynayan Yasin'e İspanya'da takım aradığı iddia edildi.

HELVACI: YÖNETİM İBRA EDİLMEYEBİLİR

Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Galatasaray Eski 2. Başkanı Mehmet Helvacı, "Umarım ligdeki kötü olaylardan Galatasaray bir an önce kurtulur. Antalyaspor maçında o kadar sert bir tutum sergilemeyi gerektirecek bir şey yoktu. İgor Tudor, ceza almamak konusunda dikkatli ve soğukkanlı davranmalı. Dinamik olması güzel ama dinamit gibi olmamalı" dedi. Helvacı, Mali Genel Kurul ile ilgili olarak ise "Her mali genel kurulda her yönetimin ibra edilmeme olasılığı var. Kimsenin buna söz söyleme yetkisi yoktur. Bunu saygıyla karşılamak lazım" ifadesini kullandı.

Sabah