Yarın 3 bomba transfer birden açıklanıyor!

Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano’yu renklerine bağlayan Cim Bom, yeni isimleri perşembe günkü Östersunds maçından sonra bir bir duyurmaya hazırlanıyor.

İşte Aslan olmak için gün sayan yıldızlar:

Orta sahaya direkt nokta atışı transfer yapmayı hedefleyen Galatasaray, Manchester City forması giyen Fernando için kıran kırana pazarlık halinde.

Manchester City forması giyen Fernando için kıran kırana pazarlık halinde. Cim Bom 4 milyon Euro olarak ilk teklifini yaparken, İngiliz devi kapıyı 8 milyon Euro’dan açmıştı. Kurulan temaslar sonrasında Galatasaray 5 milyona çıktı, M.City ise rakamı 6.5 milyon Euro’ya kadar indirdi. Arada az bir fark kalırken, oyuncu cephesinde de sıcak gelişmeler hakim.

Hocası Guardiola’nın ABD kamp kadrosuna almadığı 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor. Görüşmeler bir hayli olumlu ilerliyor.

Sarı-Kırmızılılar’ın kanat transferindeki 1 numaralı adayı Feghouli.

Cezayirli futbolcu için West Ham United ile daha önce el sıkışan Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcuyla artık son detayları görüşüyor. Yıllık ücret olarak 3 milyon Euro’yu gözden çıkartan Cim Bom, Feghouli’ye 4 yıllık garanti bir sözleşme önerdi. Pürüzlerin kısa zamanda çözülmesi ve Feghouli’nin perşembe günkü Östersunds mücadelesinden sonra kısa zamanda İstanbul’a ayak basması bekleniyor. Feghouli, geçen sezon Premier Lig’de çıktığı 21 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Şartların oluşması halinde Galatasaray orta sahaya 1 değil 2 takviye birden gerçekleştirilecek. Fernando ile birlikte düşünülen diğer isim İmbula.

Stoke City forması giyen 24 yaşındaki Fransız ön liberonun menajeriyle yönetim görüştü ve 1 senelik sözleşme için 1.6 milyon Euro ücrete el sıkıştı. Oyuncunun eşinin daha önce 5 sene İstanbul’da yaşaması ve burayı çok sevmesi Galatasaray’ın işini kolaylaştırdı. Cim Bom, Stoke City’ye kiralama teklifini iletirken artık İngilizlerin vereceği cevap bekleniyor.

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