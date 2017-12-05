Yardımcısını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta Şenol Güneş ile yardımcı antrenör Şeref Çiçek arasında ekranlara yansımayan görüntüler ortaya çıktı.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta teknik direktör Şenol Güneş ile yardımcı antrenör Şeref Çiçek arasında ekranlara yansımayan görüntüler ortaya çıktı.

Şenol Güneş'in yanına gelerek kendisine bir şeyler söyleyen yardımcısı Şeref Çiçek, tecrübeli teknik adamın hışmına uğradı.

Güneş, Çiçek'e fiziki müdahalede bulunarak yardımcısına kulübeye geçmesi yönünde işaretler yaptı.

Şenol Güneş, sezon başında yardımcı antrenörü Tamer Tuna'nın Göztepe ile anlaşmasının ardından bu pozisyona herhangi birini istememişti.

Siyah-Beyazlı yönetimin girişimleri sonuçsuz kalırken tecrübeli çalıştırıcı Şeref Çiçek'i yardımcısı yapmıştı.

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