Bir ilk! Muslera görüşme odasında

Bir ilk! Muslera görüşme odasında

Cenk Ergün, Beşiktaş maçında yediği hatalı golle tepki çeken Uurguaylı kaleciyle görüşecek ve performans düşüklüğünün nedenlerini soracak.
Kocaman'la aralarındaki anlaşmayı açıkladı

Kocaman'la aralarındaki anlaşmayı açıkladı

Sport TV’ye konuşan sambacı, “Kocaman’a forvet arkası oynamak istediğimi söyledim. O da benden beklentisini anlattı. Ben gol atıyorum; hocam da beni istediğim yerde oynatıyor” dedi.
Fener maçı öncesi Bursa'yı yıkan haber

Fener maçı öncesi Bursa'yı yıkan haber

Bursaspor'un yıldız ismi Pablo Martin Batalla'dan zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde kötü haber.
Beşiktaş Leipzig'e 5 eksikle uçtu

Beşiktaş Leipzig'e 5 eksikle uçtu

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında yarın Leipzig ile Red Bull Arena'da karşılaşacak Beşiktaş, Almanya'nın Leipzig şehrine gitti.
Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Süper Lig'de dün akşam evinde Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da sakatlanıp oyuna devam edemeyen Jan Durica'dan kötü haber geldi.
"F.Bahçe böyle oynarsa..."

"F.Bahçe böyle oynarsa..."

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Tuncay Şanlı, Sarı Lacivertliler'in Kasımpaşa'ya karşı aldığı 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.
Taffarel gitti, Muslera bitti

Taffarel gitti, Muslera bitti

Beşiktaş karşısında yediği hatalı gol ile tepki çeken Muslera’da kaleci antrenörü Taffarel’in gidişi sonrası yaşanan düşüş rakamlara da yansıdı. Uruguaylı bu dönemde neredeyse her üç şutun birine gol izni veriyor.
Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

Kasımpaşa'nın Ganalı yıldızı Bernard Mensah, Fenerbahçe maçından üç gün önce yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe'ye gol atmak benim hayalim' demişti. Mensah, dün akşam bunu başarırken, takımının 2. golüne de katkı yaptı.

Yardımcısını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta Şenol Güneş ile yardımcı antrenör Şeref Çiçek arasında ekranlara yansımayan görüntüler ortaya çıktı.

Yardımcısını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta teknik direktör Şenol Güneş ile yardımcı antrenör Şeref Çiçek arasında ekranlara yansımayan görüntüler ortaya çıktı.

Şenol Güneş'in yanına gelerek kendisine bir şeyler söyleyen yardımcısı Şeref Çiçek, tecrübeli teknik adamın hışmına uğradı.

Güneş, Çiçek'e fiziki müdahalede bulunarak yardımcısına kulübeye geçmesi yönünde işaretler yaptı.

Şenol Güneş, sezon başında yardımcı antrenörü Tamer Tuna'nın Göztepe ile anlaşmasının ardından bu pozisyona herhangi birini istememişti.

Siyah-Beyazlı yönetimin girişimleri sonuçsuz kalırken tecrübeli çalıştırıcı Şeref Çiçek'i yardımcısı yapmıştı.

Oğuzhan Özyakup için reddedilemeyecek teklif

Oğuzhan Özyakup için reddedilemeyecek teklif

Beşiktaş Leipzig'e 5 eksikle uçtu

Beşiktaş Leipzig'e 5 eksikle uçtu

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun için kapışıyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun için kapışıyor


 

Skorer

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Yardımcısını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı

Yardımcısını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta Şenol Güneş ile yardımcı antrenör Şeref Çiçek arasında ekranlara yansımayan görüntüler ortaya çıktı.
Oğuzhan Özyakup için reddedilemeyecek teklif

Oğuzhan Özyakup için reddedilemeyecek teklif

İngiliz spor haberi sitesi tribalfootball.com, Arsenal’in Oğuzhan için 11 milyon poundu gözden çıkardığını ve sahibi olduğu yüzde 30’luk payını da istemeyeceğini yazdı.
Beşiktaş Leipzige 5 eksikle uçtu

Beşiktaş Leipzig'e 5 eksikle uçtu

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında yarın Leipzig ile Red Bull Arena'da karşılaşacak Beşiktaş, Almanya'nın Leipzig şehrine gitti.
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun için kapışıyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun için kapışıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Fransız forveti Olivier Giroud'nun Ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu.
Hangi kelimeyi söylesem o güzel oyunu anlatamam

"Hangi kelimeyi söylesem o güzel oyunu anlatamam"

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı sahasında Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş oyuncularının sahada gösterdiği performansı övdü.
Beşiktaş Galatasarayı darmaduman etti

Beşiktaş Galatasaray'ı darmaduman etti

Süper Lig'de derbi maçta Beşiktaş sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar sayısız gol kaçırdığı maçtan aldığı 3 puanla farkı 3'e indirdi.
Dev derbinin hakemi belli oldu!

Dev derbinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi belli oldu.
Beşiktaştan tarihi galibiyet

Beşiktaş'tan tarihi galibiyet

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta gol atamayan Beşiktaş, Manisaspor'a patladı! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Siyah-Beyazlılar, zayıf rakibini 9-0'lık skorla mağlup etti.
Beşiktaş ve G.Saraydan bu 2 ismi istiyor

Beşiktaş ve G.Saray'dan bu 2 ismi istiyor

Süper Lig'de bu hafta Akhisarspor'u 2-0'la geçen Göztepe, Yasin Öztekin ve Mustafa Pektemek'in peşine düştü.
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Mustafa Pektemeke talip var

Mustafa Pektemek'e talip var

Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....
Ryan Babel tepkisi

Ryan Babel tepkisi

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Beşiktaşlı Ryan Babel’e verilen cezanın 1 maça indirilmesine tepki...