Yaralı Kartal

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Ligde ilk yarının son maçunda Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan beklemediği bir skorla ayrıldı. Maçın başında yediği şok golün ardından Negredo'nun golüyle soyunma odasına 1-1'le giden Kara Kartal'da Şenol Güneş'in ikinci yarı başlarken yaptığı Negredo-Cenk Tosun değişikliği çok tartışıldı. Sivasspor, karşılaşmanın son anlarına kadar sayısız gol fırsatından yararlanamayan Beşiktaş'a cezayı 82. dakikada kesti. Beşiktaş'ın 15 köşe vuruşunda üretemediği pozisyonu 82. dakikada kullandığı ikinci kornerinde bulan Yiğidolar, Cyriac'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrılarak ligin ilk devresini galibiyetle kapadı.

Maçtan dakikalar şöyle;

Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor'u sahasında 5-1'le geçerek moral bulan ve zirve takibinin devam ettiren Kara Kartal, deplasmanda ligin güçlü rakiplerinden Sivasspor'la karşılaşacak. Maç FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğü ile başladı.

4. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına Quaresma geçti. Portekizli'nin uzak direğe yaptığı ortaya Pepe kafa vurdu ve topu filelerle buluşturdu ancak pozişsyon ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

FABRİ'DEN BÜYÜK HATA

5. dakikada gelişen Sivasspor atağında Kone'nin şutu Fabri'den sekti Rybalka'nın önünde kaldı. Rybalka'nın düzgün vuruşu fielerle buluştu ve Sivasspor henüz maçın başında 1-0 öne geçti.

MÜTHİŞ KARAMBOL!

10. dakikada Beşiktaş korner kazandı. Quaresma'nın ortasında Negredo'nun vuruşunu çizgiden Ziya çıkardı, dönen topa Pepe vurdu yine Ziya çıkardı ve Siyah-Beyazlılar mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

Beşiktaş, Sivasspor'un attığı golen sonra rakip takım kalesinde büyük baskı kurdu. Sağlı-sollu ataklarla Sivasspor kalesini bunaltan Beşiktaş, pozsiyonlara girse de golle henüz buluşamadı.

NEGREDO SKORU EŞİTLEDİ!

24. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Talisca uzun pasta Sivasspor ceza sahasına girdi. Talisca rakibinin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İspanyol golcü Alvaro Negredo, topu filelere gönderdi!

SİVAS NET GOLÜ KAÇIRDI

36. dakikada Sağ kanattan beşiktaş ceza sahasına giren Bifouma'nın yerden ortasında Emre'nin müsait pozisyonda vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

39'da Talisca rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Topun başına geçen Talisca'nın şutunu kaleci Tolgahan harika kurtardı. 44'te Quaresma'nın şık ortasında iki kişinin arasından yükselen Negredo'nun kafa vuruşunu Tolgahan kornere çeldi. İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo, ikinci yarının başında oyundan çıkarken yerine Cenk Tosun girdi.

İkinci yarıya Beşiktaş etkili başladı. Rakibine topu vermeden uzun süre atak tazeleyen Siyah-Beyazlılar'da 52. dakikada Medel'in defansın arkasına attığı şık pasa Talisca'nın şutunu Tolgahan kurtardı.

Beşiktaş, Sivasspor kalesinde pozsiyon bulmaya devam ediyor! 62. dakikada Babel'in sol kanattan getirdiği topta ceza sahası içinde bulunan Talisca'nın kafa vuruşu direğin dibinden auta gitti.

68. dakikada Atiba oyundan çıktı ve yerine Oğuzhan girdi. 79'da da Quaresma oyundan çıkarken yerine Lens girdi.

SİVAS DENEDİ SONUNDA BULDU!

Kontralarda Beşiktaş kalesinde tehlikeli ataklar üreten Sivasspor, 82'de korner kazandı. Köşe vuruşunda Cyriac'ın kafa vuruşunu önce Fabri çeldi, dönen topu yine Cyriac tamamladı ve Sivasspor 2-1 öne geçti!

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sivasspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İLK 11'LER

SİVASSPOR: Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Rybalka, N'Dinga, Bifouma, Hakan, Emre, Kone.

Yedekler: Alvarez, Dyakov, Mert Hakan, Ergin, Hakan, Rıdvan, Cem, Galip, Muhammed, Gohi Bi

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.

Yedekler: Tolga, Caner, Mitrovic, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Orkan, Mustafa, Cenk