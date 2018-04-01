"Yapılan açıklama yeterli değildir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.

Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında oynanan dev maçta Galatasaray, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Öte yandan güne damgasını vuran olay Türk Telekom Stadyumu'ndaki skorbordda yer alan "Şampiyonların kupası müzesinde olur" ibaresi oldu.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, A Spor canlı yayınında olayı değerlendirdi. Gökhan Saral yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray camiasının bize karşı 'Hoşgeldin'den sonra devre arasında skorborda yansıyan çirkin, kabul edilemez yazısını son derece yakışıksız bulduk. Camiamız da yönetimimiz de başkanımız da bundan rahatsız oldu. Ben de kamuoyla Trabzonspor camiası adına bu konuyla ilgili düşüncelerimizi paylaşmak istedim."

Galatasaray'dan özür beklemekteyiz

Galatasaray cephesinden gelen açıklamada bu olayla ilgili soruşturmanın yapıldığı belirtilirken Saral, sarı kırmızılılardan gelen bu açıklamayla ilgili "Bu açıklama konuyu geçiştirmek amacıyla yapılmış bir açıklamadır. Abdurrahim Albayrak beyefendinin 'Bunu yapanın görevine son vereceğiz.' açıklaması da bizim için yeterli değildir. Daha önce 'Hoşgeldin 2011-12 şampiyonu Trabzonspor' pankartını asan Galatasaray camiasını biz böyle hatırlamak isterdik. Bu açıklamalar bizim için yeterli değildir. Biz Galatasaray başkanından ve yönetiminden özür beklemekteyiz. Aksi takdirde bu olay, camialar arasında bu bir kırılmaya yol açacaktır." ifadelerini kullandı.