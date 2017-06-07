Yalçın Ayhan Başakşehirden gönderildi

Başakşehir'de sürpriz ayrılık. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 1 sezon daha sözleşmesi bulanan Yalçın Ayhan ile yollar ayrıldı.

Başakşehir'de sürpriz ayrılık. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 1 sezon daha sözleşmesi bulanan Yalçın Ayhan takımdan gönderildi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Şirketimiz ile 31 Mayıs 2018’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncumuz Yalçın Ayhan’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine vermiş olduğu hizmet ve emeklerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

3 sezondur Başakşehir forması giyen Yalçın Ayhan bu sezon 31 maça çıkmış 3 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

35 yaşındaki futbolcu yakın zamanda Fatih Terim tarafından A Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti.

Başakşehir kısa süre önce Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Chedjou'yu kadrosuna katmıştı.