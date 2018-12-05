Ya Burak Yılmaz ya da Okaka

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda iki isim öne çıktı.

Elinde üç forvetten genç Güven Yalçın dışında beklediği verimi alamayan Beşiktaş'ta ara tranfser dönemi için iki isim ön plana çıktı. Adaylardan birisi Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, diğer aday ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'un formasını giyen İtalyan forvet Stefano Okaka… Çizme basını da Beşiktaş'ın Watford'da oynama şansı bulamayan Okaka'ya talip olduğunu yazdı. Haberde Watford'da istediğini bulamayan oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Okaka geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak evrakları yetişmediği için transferi son anda gerçekleşmemişti.

Sabah