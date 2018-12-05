Ya Burak Yılmaz ya da Okaka

Ya Burak Yılmaz ya da Okaka

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda iki isim öne çıktı.
Fabregas'ın talipleri artıyor

Fabregas'ın talipleri artıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Cesc Fabregas'a devre arası transfer dönemi için talip çıktı.
Erzurumspor transfer bombasını patlatıyor

Erzurumspor transfer bombasını patlatıyor

Forvet sıkıntısı çeken Erzurumspor, bombayı patlatıyor. Mavi-Beyazlılar, Mersin ve Kayseri formalarıyla harikalar yaratan Welliton’u getiriyor, transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.
Antalyaspor'un genç yıldızı Bundesliga devine

Antalyaspor'un genç yıldızı Bundesliga devine

Süper Lig’in flaş ekibi Antalyaspor’un 19 yaşındaki oyuncusu Doğukan Sinik’in peşine Almanya 1. Lig ekiplerinden Leipzig ile Schalke düştü.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi Olya Abramovich seksi pozlarıyla yürek hoplatıyor.
Barmenlikten modelliğe

Barmenlikten modelliğe

27 yaşındaki Kanadalı Misa Campo, California'da barmenlik yaptığı sırada bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek modelliğe adım attığını açıkladı.

Ya Burak Yılmaz ya da Okaka

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda iki isim öne çıktı.

Ya Burak Yılmaz ya da Okaka

Elinde üç forvetten genç Güven Yalçın dışında beklediği verimi alamayan Beşiktaş'ta ara tranfser dönemi için iki isim ön plana çıktı. Adaylardan birisi Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, diğer aday ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'un formasını giyen İtalyan forvet Stefano Okaka… Çizme basını da Beşiktaş'ın Watford'da oynama şansı bulamayan Okaka'ya talip olduğunu yazdı. Haberde Watford'da istediğini bulamayan oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Okaka geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak evrakları yetişmediği için transferi son anda gerçekleşmemişti.

Rıdvan Dilmen:

Rıdvan Dilmen: "VAR olmasaydı Galatasaray 1-0 kazanırdı"

Quaresma'dan VAR sözleri:

Quaresma'dan VAR sözleri: "VAR işini yapıyor"

Ahmet Çakar Cüneyt Çakır'a öfke kustu

Ahmet Çakar Cüneyt Çakır'a öfke kustu


 

Sabah

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Ya Burak Yılmaz ya da Okaka

Ya Burak Yılmaz ya da Okaka

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda iki isim öne çıktı.
Rıdvan Dilmen: VAR olmasaydı Galatasaray 1-0 kazanırdı

Rıdvan Dilmen: "VAR olmasaydı Galatasaray 1-0 kazanırdı"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi değerlendirdi.
Quaresmadan VAR sözleri: VAR işini yapıyor

Quaresma'dan VAR sözleri: "VAR işini yapıyor"

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Galatasaray galibiyetinin ardından konuştu.
Ahmet Çakar Cüneyt Çakıra öfke kustu

Ahmet Çakar Cüneyt Çakır'a öfke kustu

Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır'a Ahmet Çakar'dan çok sert bir eleştiri geldi.
Tümer Metinden Şenol Güneşe cevap

Tümer Metin'den Şenol Güneş'e cevap

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından BeINSports yorumcuları Metin Tekin, Önder Özen, Tümer Metin ve Tuğay Kerimoğlu'nu hedef alan Şenol Güneş'e üç isimden cevap geldi.
Şenol Güneşten Tümer Metine çok sert sözler

Şenol Güneş'ten Tümer Metin'e çok sert sözler

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş değerlendirmelerde bulundu.
Bir VARmış, bir yokmuş

Bir VAR'mış, bir yokmuş

Beşiktaş, 2018'in son derbisinde Galatasaray'ı Adem Ljajic'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Galatasaray, maçta 3 kez penaltı bekledi ancak VAR ile penaltı kararları çıkmadı.
Beşiktaşa derbi öncesi 2 kötü haber birden

Beşiktaş'a derbi öncesi 2 kötü haber birden

Beşiktaş'ta Pepe ve Ryan Babel, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Gökhan Gönül devri kapandı! Bomba gibi sağ bek geliyor

Gökhan Gönül devri kapandı! Bomba gibi sağ bek geliyor

Ocak ayında golcü transferinin yanı sıra sağ beke de takviye gerçekleştirecek olan Beşiktaş Yönetimi, Kenny Tete için Fransa'ya çıkarma yapacak. Hollandalı savunmacının kiralanması konusunda Lyon kulübü ile temas kurulacak.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakırın

Beşiktaş-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'de 14. hafta hakemleri belli oldu.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Mustafa Pektemeke talip var

Mustafa Pektemek'e talip var

Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....