Xabi Alonsodan Fenerbahçe paylaşımı

'Yeter artık' dedi, biletini kesti

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'tan sonra Akhisarspor'a da yenilen Fenerbahçe'de moraller sıfır. Fatura ise çok başka bir isme kesildi. Volkan Demirel ile ilgili flaş gelişmeler var.