Xabi Alonsodan Fenerbahçe paylaşımı

Xabi Alonso'dan Fenerbahçe paylaşımı
Dünyaca ünlü futbolcu Xabi Alonso'nun Instagram hesabı Türkler tarafından hacklendi.
Dünyaca ünlü futbolcu Xabi Alonso'nun Instagram hesabı Ayyıldız Tim tarafından hacklendi.
Hesabı ele geçiren grup, "Hesabınız Türk siber ordusu Ayyıldız Tim tarafından hacklenmiştir." mesajını paylaştı.
"FENERBAHÇE'YE GELMEYE KARAR VERDİM..."
Alonso'nun hesabından Fenerbahçe logosu paylaşılarak, "Real Madrid ile sözleşmeyi iptal etmeye ve Fenerbahçe'ye gelmeye karar verdim, çünkü Afrin'deki Türk askerlerine destek olmak istiyorum." şeklinde bir yazı da paylaşıldı.
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