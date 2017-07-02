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Wilfried Bony bombası

Adı sık sık Türk takımlarıyla anılan Wilfried Bony, bu kez Fenerbahçe’nin gündemine geldi. Rolan’da sorun çıkması ihtimaline karşılık Bony’yi kiralamak için girişimde bulunulacağı öğrenildi.

Wilfried Bony bombası

Wilfried Bony ismi özellikle geçtiğimiz yazdan itibaren Türk takımlarıyla anılmaya başlandı. Manchester City’nin kadroda düşünmediği Fildişi Sahilli golcü, geçtiğimiz sezon 2.5 milyon Euro’ya (10 milyon TL) Stoke City’ye kiralanmıştı. Sezon bitince, Bony de Manchester City’ye geri döndü. Ancak İngiliz devi, başarılı forvete yeni bir kulüp bulması mesajını gönderdi.

Kocaman’dan onay çıktı

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin de Bony için devreye gireceği öğrenildi. Aykut Kocaman, özellikleriyle kendi oyun planına uygun olduğunu düşündüğü yıldız oyuncunun transferini onayladı. Önceliği Rolan’a veren Sarı-Lacivertliler, bu transferde sorun çıkması ihtimaline karşılık 28 yaşındaki golcünün kiralanması için Manchester City’ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

City’den maaş yardımı

İngiliz ekibi, haftalık 100 bin Pound (458 bin TL) kazanan Bony’nin maaşı konusunda, kiralanacağı takıma yardımda bulunacak. Bu durum, Fenerbahçe’nin transferi gerçekleştirme isteğini artırıyor. Şu anda Sarı- Lacivertliler dışında ciddi bir talip olmaması da önemli bir avantaj. Geçtiğimiz sezon Stoke’da istediği şansı bulamayan Bony, bu nedenle daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor.

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