West Ham Uniteddan Vida için müthiş teklif

İngiliz ekibi West Ham United, Beşiktaş'ın yıldız stoperi Domagoj Vida için kesenin ağzını açtı.

Dünya Kupası'ndaki performansıyla sivrilen Domagoj Vida konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş, Hırvat stoper için son olarak 22 milyon Euro'luk resmi teklifi gördü.

beIN SPORT'un haberine göre, Teklifin sahibi ise Premier Lig ekiplerinden West Ham United. Ancak başkan Fikret Orman, İngiliz ekibinin fiyatı artırması için pazarlıklarını sürdürüyor.

Hırvat yıldız konusunda Dusko Tosic örneği veren Şenol Güneş, " Eğer Vida katılmazsa iki stoper almamız lazım" ifadelerine yer vermişti

"PEPE TEK KALDI GİBİ..."

Deneyimli taktisyen açıklamasında, "Tosic'in gitmesini istemedim, başkana söyledim. Ancak böyle bir talep vardı. Tosic de iyi para alacağı için gitmek istedi. Eğer Vida gidecekse, Tosic gitmeseydi daha iyi olurdu. Her şey düşündüğünüz gibi olmuyor. Tosic o gün gitti, arkasından Vida gidebilir. Pepe ile Tosic oynuyordu, Vida ilk gitseydi, Tosic kalabilirdi. Pepe şimdi tek kaldı gibi. Vida giderse ne olacak? Gelirse sorun yok ama ya gelmezse? Şu an bekleyeceğiz. Vida gelmezse, iki stoper almamız lazım." dedi.