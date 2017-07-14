Wesley Sneijder Galatasaraydan resmen ayrıldı!

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Galatasaray'ın KAP'a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Wesley Sneijder ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Futbolcu 2017-2018 sezonunda garanti ücreti olan 4.500.000 Euro'dan feragat etmiştir.

Ayrıca futbolcu önümüzdeki 3 yıl süre içerisinde Türkiye'de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda şirketimize 20.000.000 Euro tazminat ödeyecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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