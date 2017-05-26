Wayne Rooney bombası!

Beşiktaş üst üste şampiyonluğa koşuyor, sevenleri bir yandan 3. yıldız provaları yapıyor diğer taraftan da yeni yıldızların hayalini kuruyor.

Aynı durum yönetim kanadı için de geçerli. Çünkü Başkan Fikret Orman gözünü dünyaca ünlü isimlere dikmiş durumda.

Ligin ikinci yarısının ortalarında yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde, “Türkiye’ye gelmez denilen bir yıldız alacağım” iddiasını ortaya koyan ve bu paralelde nabız yoklayan Siyah-Beyazlılar’ın patronunun gündemine son olarak Manchester United’ın golcüsü Rooney’nin girdiği ortaya çıktı.

Ücreti paylaşılacak Manchester United’ın sembol isimlerinden biri olan, kariyerinde Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve 5 Premier Lig zaferi bulunan İngiliz oyuncu için Kartal’ın öncelikli hedefi kiralama olacak.

Bu noktada İngiliz temsilcisinin yeni sezona dair planları da önemli rol oynuyor. Çünkü ligde Avrupa hedefinden uzak kalan ve UEFA Kupası’nı kaldırarak Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı kazanan Şeytanlar, Mourinho’nun isteği doğrultusunda çok daha flaş bir kadroyla yola çıkma arzusunda.

Önceki gece oynanan Ajax finalinde bile yedek kalan Rooney için Beşiktaş’ın yapacağı teklifte, oyuncunun yıllık ücretinin önemli bir bölümünün Manchester United tarafından ödenmesi seçeneği de yer alacak.

31 yaşındaki futbolcu bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 39 maçta 8 gol atarken 10 da asist yaptı.

Rooney, Manchester formasıyla ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynamış ve 6-2 kazandıkları karşılaşmada 3 gol atmıştı.

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