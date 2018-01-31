Volkan Şenin yeni adresi belli oldu

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Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile 6 aylığına sözleşme imzaladı. Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer dönemini milli bir futbolcuyla kapattıklarını söyledi.

Transfer döneminde çok önemli isimleri renklerine kattıklarını ifade eden Baydar, "Ara transfer dönemini milli bir futbolcu da olan Volkan Şen ile kapatmış bulunuyoruz. Volkan ile 6 aylığına anlaştık. Jahovic ve Eto'o'nun ardından böyle bir ismi de kadromuza kattık." diye konuştu.

İkinci yarıda sezon başından bu yana yaşadıkları gol bölgesindeki sıkıntıyı çözeceklerine inandığını anlatan Ahmet Baydar, şunları kaydetti: "Aslında iyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Ancak gol noktasında büyük sıkıntımız vardı, bunu da renklerimize yeni bağladığımız arkadaşlarımızla çözeceğiz. İnşallah Konyasporumuz ikinci yarı hızla yükselecek ve hak ettiği yere gelecektir. Taraftarlarımız müsterih olsun. İnşallah hem keyif seyri yüksek maçlar izleteceğiz hem de ligde hak ettiğimiz noktalara birlikte çıkacağız. Bu transferlerin gerçekleşmesinde emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum."

Baydar, yeşil-beyazlı renklere katılan Volkan Şen'in yarın Konya'ya gelerek, takıma katılacağını sözlerine ekledi.

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