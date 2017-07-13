Volkan Şen Galatasaraya gelir misin? sorusuna İnşallah yanıtını verdi

Kocaman'ın gözdesi elden kaçtı

Kocaman'ın gözdesi elden kaçtı

Atiker Konyaspor, Jagos Vukovic'in Olympiakos'a transfer olduğunu duyurdu.
Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Lille'in sağ beki Sebastien Corchia, Sevilla'ya transfer oldu.
Mariano, Feghouli derken 2 yıldız daha geliyor!

Mariano, Feghouli derken 2 yıldız daha geliyor!

Galatasaray’da Mariano ve Feghouli’nin de bitmesinin ardından geriye sadece ön libero takviyesi kaldı. Tudor; Lemina, Imbula ve Vainqueur üçlüsünden 2’sini kadrosunda görmek istiyor.
Büyük müjde! Cavanda'ya talip var

Büyük müjde! Cavanda'ya talip var

Sivasspor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Cavana için harekete geçti.
Kjaer için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı

Kjaer için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı

Uzun süredir Simon Kjaer’in peşini bırakmayan Milan, Fenerbahçe’ye 12 milyon Euro’luk resmi teklifini yaptı. Sarı- Lacivertliler ise satmaya sıcak baktığı Danimarkalı stoperi için 15 milyon euro talep etti.
Tamer Tuna Beşiktaş'tan o ismi istiyor

Tamer Tuna Beşiktaş'tan o ismi istiyor

Kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Tolga Zengin’i düşünüyor. Teknik direktör Tamer Tuna, Beşiktaş’tan öğrencisine bizzat teklifte bulunacak.
Mesut Özil'den kafaları karıştıran transfer açıklaması

Mesut Özil'den kafaları karıştıran transfer açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, tercihinin takımda kalmaktan yana olduğunu belirtti.
Atletico Madrid'ten olaylı transfer!

Atletico Madrid'ten olaylı transfer!

FIFA tarafından 2018 ocak ayına kadar transfer yasağı olan Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun en tartışmalı transferlerinden birini gerçekleştirdi.

Volkan Şen 'Galatasaray'a gelir misin?' sorusuna 'İnşallah' yanıtını verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yolunu gözlediği Volkan Şen, “Galatasaray’a gelir misin?” sorusuna, “İnşallah gelirim. Sezona hırslı hazırlanıyorum” yanıtını verdi.

Volkan Şen Galatasaraya gelir misin? sorusuna İnşallah yanıtını verdi

Galatasaray'da sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor... Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayıran, Hakan Balta'yı kadro dışı bırakan Cimbom, Cenk Gönen'i Malaga'ya, Semih Kaya'yı Sparta Prag'a satmıştı. Türk pasaportlu oyuncu sayısı çok azalan sarı-kırmızılılar TFF'ye 14 yerli bildirmek zorunda. Bu durum nedeniyle yerli oyuncu almak zorunda olan Aslan'a Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve bonservisini eline alan Volkan Şen önerildi. Galatasaray cephesi bu iddialara henüz yanıt vermezken, Volkan Şen'den açıklama geldi.

VOLKAN'IN KİM OLDUĞUNU GÖRECEKLER!

Dün sabah İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yakaladığımız milli futbolcu, "Eşim Yunanistan'da. Onun yanına gidiyorum'' derken transfer süreci ile ilgili "Beklemedeyim. Bireysel olarak idmanlara başladım. Yeni sezona çok daha hırslı hazırlanıyorum. Volkan Şen'in kim olduğunu tekrar herkese hatırlatacağım'' dedi. Galatasaray'a transfer olup olmayacağını sorduğumuz Volkan, açık sözlülükle "İnşallah gelirim'' cevabını verdi. İki sene önce Bursaspor formasıyla Aslantepe'de oynadığı maçı hala unutamadığını dile getiren Volkan, "O gün çok iyi oynamıştım, 1-0 geriden 2- 1 öne geçmiştik ama kırmızı kart gördükten sonra maç 2-2 bitmişti'' ifadesini kullandı.

2 transferi daha bitiren Galatasaray, Östersunds maçından sonra da 2 yıldızı alıyor!

2 transferi daha bitiren Galatasaray, Östersunds maçından sonra da 2 yıldızı alıyor!

Mariano, Feghouli derken 2 yıldız daha geliyor!

Mariano, Feghouli derken 2 yıldız daha geliyor!

Feghouli transferinde flaş gelişme! 2 gün içinde...

Feghouli transferinde flaş gelişme! 2 gün içinde...


 

Sabah

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2 transferi daha bitiren Galatasaray, Östersunds maçından sonra da 2 yıldızı alıyor!

2 transferi daha bitiren Galatasaray, Östersunds maçından sonra da 2 yıldızı alıyor!

Galatasaray’da Östersunds maçının bitiş düdüğü, ikinci transfer operasyonunun başlangıcını işaret edecek. Feghouli ve Mariano’yu çözen Sarı-Kırmızılılar’ın futbol direktörü Cenk Ergün orta saha transferini bitirmek için yurt dışına uçacak.
Volkan Şen Galatasaraya gelir misin? sorusuna İnşallah yanıtını verdi

Volkan Şen 'Galatasaray'a gelir misin?' sorusuna 'İnşallah' yanıtını verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yolunu gözlediği Volkan Şen, “Galatasaray’a gelir misin?” sorusuna, “İnşallah gelirim. Sezona hırslı hazırlanıyorum” yanıtını verdi.
Mariano, Feghouli derken 2 yıldız daha geliyor!

Mariano, Feghouli derken 2 yıldız daha geliyor!

Galatasaray’da Mariano ve Feghouli’nin de bitmesinin ardından geriye sadece ön libero takviyesi kaldı. Tudor; Lemina, Imbula ve Vainqueur üçlüsünden 2’sini kadrosunda görmek istiyor.
Feghouli transferinde flaş gelişme! 2 gün içinde...

Feghouli transferinde flaş gelişme! 2 gün içinde...

Son olarak sağ bek Mariano'nun transferini bitiren Galatasaray, Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak için çok önemli adımlar atıyor! Ayrıca Igor Tudor, bir oyuncunun daha bitirmesi için yönetime baskı yapıyor. İşte Spor Arena'nın edindiği son bilgiler...
Igor Tudordan Östersunds maçı öncesi Wesley Sneijder açıklaması

Igor Tudor'dan Östersunds maçı öncesi Wesley Sneijder açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecekleri Östersunds karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Tudor, merak edilen Sneijder konusuna da değindi.
Galatasaraya büyük müjde! Cavandaya talip var

Galatasaray'a büyük müjde! Cavanda'ya talip var

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Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

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Östersunds maçında Galatasarayı bekleyen 4 büyük tehlike!

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Galatasarayın yeni yıldızı 3 gün içinde imzaya geliyor!

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Bafetimbi Gomis Galatasaray hakkında konuştu: Keşke...

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Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakibi belli oluyor

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Dursun Özbek Ünal Aysal'ın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

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