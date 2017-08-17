Yasir Kaya ByLock'tan tutuklandı

Yasir Kaya ByLock'tan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti

Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti

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Robin van Persie'de sürpriz gelişme

Robin van Persie'de sürpriz gelişme

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Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Trabzonspor'un başaralı oyuncusu Yusuf Erdoğan, 15 yıldır yaşadığı Trabzon'u yuvası gibi gördüğünü belirterek, yakın zamanda sözleşmesini uzatmak için imza atacağını söyledi.
Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Negredo, Pepe, Lens, Medel ve Orkan'ı renklerine katan Beşiktaş, Sosa'nın Milan'dan bonservisini almasını bekliyor. Vida'nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dinamo Kiev bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar düşürdü.
Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Fenerbahçe, Neustadter’den gelecek parayı Vincent Aboubakar transferinde kullanmayı planlıyor. Oyuncunun yüzde 65’ine sahip olan Lorient’e 6 milyon Euro, Porto’ya ise 2 milyon Euro önerilecek.
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Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

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Volkan Şen bombası! Ezeli rakibe gidiyor

Beşiktaş, Volkan Şen’i kadrosuna katabilir. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Volkan’ın transferi için yönetime olumlu rapor verdi.

Volkan Şen bombası! Ezeli rakibe gidiyor

Transfer dönemini Domagoj Vida’yı kadrosuna katarak tamamlamak isteyen Beşiktaş’ta, Volkan Şen ismi de gündeme gelmeye başladı.

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden ve serbest durumda olan Volkan, henüz yeni bir anlaşma imzalamadı. Teknik direktör Şenol Güneş, eski öğrencisi Volkan Şen için yönetime olumlu rapor verirken, siyah beyazlılar 30 yaşındaki oyuncu için temaslara başladı.

Volkan’ın menajeriyle yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, 30 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi adımlar atılabilir.

Anlaşmanın sağlanması halinde Beşiktaş, milli futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik şözleşme imzalayacak.

Son iki sezondur Fenerbahçe forması giyen Volkan Şen, sarı lacivertli formayla 76 maça çıktı. 30 yaşındaki oyuncu bu iki sezonda 8 gol ve 10 asistlik performans gösterdi. Kariyerinin en verimli dönemini 2014-2015 sezonunda, Şenol Güneş’in teknik direktörlüğünü yaptığı Bursaspor’da geçiren Volkan, 41 maçta 17 gol atarken, 8 de asist yapmıştı.

Volkan Şen, 2011-2014 yılları arasında da Trabzonspor forması giydi.

Şenol Güneş Selçuk İnan'ı Beşiktaş'a çağırdı

Şenol Güneş Selçuk İnan'ı Beşiktaş'a çağırdı

Kevin-Prince Boateng Beşiktaş'ı reddetti

Kevin-Prince Boateng Beşiktaş'ı reddetti

Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti

Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti


 

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Volkan Şen bombası! Ezeli rakibe gidiyor

Volkan Şen bombası! Ezeli rakibe gidiyor

Beşiktaş, Volkan Şen’i kadrosuna katabilir. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Volkan’ın transferi için yönetime olumlu rapor verdi.
Arsenalden Oğuzhan Özyakup daveti

Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti

İngiliz kulübü Arsenal, 24 yaşındaki yıldız Oğuzhan Özyakup'un bir sonraki satışında yüzde 30’luk pay hakkından vazgeçmesi için 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş yönetimini, Ada’ya davet etti.
Anderson Taliscada kriz bitmedi!

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Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

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