Volkan Demirelin yerine Varela geliyor

Volkan’ın performansı, Benfica’nın kalecisine yolu açtı.

SARI-LACİVERTLİLER’DE aşağı yukarı kaleyi bulan her şutun gol olması, Volkan Demirel’in durumunun sorgulanmasına sebep oldu. Gündemde Benfica’nın kalecisi Varela var. F.Bahçe’nin bir yıl kiralamak istediği 23 yaşındaki Varela için Comolli’nin yaptığı görüşmelerde sona yaklaşıldı. Büyük oranda anlaşılan Varela’nın Sarı-Lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. F.Bahçe, Diego Reyes ve Fabian transferleriyle 14 yabancı kontenjanını doldurdu. Yeni yabancı transferi için oyuncu gönderilmeli. Kameni, Dirar, Soldado ve Valbuena’dan birinin ayrılması bekleniyor. Ancak hiçbirine resmi teklif gelmedi!

Akşam