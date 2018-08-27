Cenk Gönen'in yeni adresi şaşırttı

Cenk Gönen'in yeni adresi şaşırttı

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ın da formasını giyen Cenk Gönen'in yeni takımı belli oldu.
Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftara sosyal medyadan mesaj verdi.
Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Galatasaray, transferi için uzun süredir uğraş verdiği Alanyasporlu Emre Akbaba için son teklifini yaptı.
Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Villarreal forması giyen Enes Ünal'ı transfer ediyor.
Yeni takımı şaşırttı

Yeni takımı şaşırttı

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'yle adı yoğun şekilde anılan ancak Arsenal'de beklenen yükselişi gösteremeyen Joel Campbell'dan İtalya sürprizi geldi.
Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Suat Kaya'nın çalıştırdığı 2. Lig ekibi Menemenspor, Bursaspor'un genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş'u kiralık olarak renklerine kattı.
Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
İşte Kweuke'nin yeni adresi

İşte Kweuke'nin yeni adresi

Çaykur Rizespor'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Kamerunlu futbolcu golcü Leonard Kweuke'nin yeni takımı belli oldu.

Volkan Demirel'in yerine Varela geliyor

Volkan’ın performansı, Benfica’nın kalecisine yolu açtı.

Volkan Demirelin yerine Varela geliyor

SARI-LACİVERTLİLER’DE aşağı yukarı kaleyi bulan her şutun gol olması, Volkan Demirel’in durumunun sorgulanmasına sebep oldu. Gündemde Benfica’nın kalecisi Varela var. F.Bahçe’nin bir yıl kiralamak istediği 23 yaşındaki Varela için Comolli’nin yaptığı görüşmelerde sona yaklaşıldı. Büyük oranda anlaşılan Varela’nın Sarı-Lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. F.Bahçe, Diego Reyes ve Fabian transferleriyle 14 yabancı kontenjanını doldurdu. Yeni yabancı transferi için oyuncu gönderilmeli. Kameni, Dirar, Soldado ve Valbuena’dan birinin ayrılması bekleniyor. Ancak hiçbirine resmi teklif gelmedi!

Fenerbahçe Josef de Souza'nın yerini çabuk doldurdu

Fenerbahçe Josef de Souza'nın yerini çabuk doldurdu

Fenerbahçe Hasan Ali'den kurtuluyor

Fenerbahçe Hasan Ali'den kurtuluyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sezonun transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sezonun transfer çalımı


 

Akşam

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Fenerbahçe Josef de Souzanın yerini çabuk doldurdu

Fenerbahçe Josef de Souza'nın yerini çabuk doldurdu

Fenerbahçe, Moussa Sissoko transferi için Tottenham ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe Hasan Aliden kurtuluyor

Fenerbahçe Hasan Ali'den kurtuluyor

Transferde araştırmalarını sürdüren Fenerbahçe’de sol bek konusunda Flamengo’dan Miguel Trauco adı öne çıktı.
Volkan Demirelin yerine Varela geliyor

Volkan Demirel'in yerine Varela geliyor

Volkan’ın performansı, Benfica’nın kalecisine yolu açtı.
Fenerbahçeden Galatasaraya sezonun transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sezonun transfer çalımı

Transfer döneminde adı sıklıkla Galatasaray ile anılan Emre Akbaba için Fenerbahçe, Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.
Comolli imza töreninde transferi açıkladı

Comolli imza töreninde transferi açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Islam Slimani için imza töreni düzenlendi.
Fenerbahçe Eljif Elmas için 23 milyon Euro istiyor

Fenerbahçe Eljif Elmas için 23 milyon Euro istiyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendi ancak hem taraftar hem de camia Eljif Elmas'ın ortaya koyduğu performanstan çok memnun kaldı.
Benfica maçından sonra onu sildi: Satın gitsin

Benfica maçından sonra onu sildi: "Satın gitsin"

Yönetim, geçen sezon istatistik olarak takımın en iyisi olan Giuliano’yu elden çıkarma kararı aldı. Cocu’nun da ‘Satılabilir’ dediği Sambacı’yı iyi bir bonservis bedeline göndermek isteyen Sarı-Lacivertliler, yeni transfere de kaynak oluşturmanın peşinde.
Fenerbahçede ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık

Fransa 2. Ligi takımı Auxerre, Fenerbahçe'de gözden düşen Carlos Kameni için transfer girişimlere başladı.
Yeni takımı şaşırttı

Yeni takımı şaşırttı

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'yle adı yoğun şekilde anılan ancak Arsenal'de beklenen yükselişi gösteremeyen Joel Campbell'dan İtalya sürprizi geldi.
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Maçın ardından dikkat çeken detay

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