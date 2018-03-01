Volkan Demirelin gol sevinci olay oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu.

Fenerbahçe'nin 2-1'lik skoru bulduğu gol sonrası kalesini terk ederek rakip yarı alanın köşesine kadar giden Volkan, abartılı bir sevinç yaşadı.Volkan yaklaşık 100 metre koşarak Beşiktaş yarı alanına geldi ve Fenerbahçeli taraftarlar olduğu alanda kaydı.

Yumruklarını sıkarak sevinen Volkan Demirel, yaklaşık 5 metre kadar kaydı. Takım arkadaşları Volkan çimler üzerinde kayarken ona yetişmekte zorlandı. Volkan kendi taraftarı önünde bir süre sevincine devam etti. Daha sonra takım arkadaşları Volkan'ın yanına gelerek kaptanlarıyla golü kutladı.

Hakem Fırat Aydınus da Volkan'ın gol sevincini abartılı bularak sarı kartını gösterdi. Volkan Demirel, Sarı karta itiraz ederken Fırat Aydınus'un kararı değişmedi.