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Volkan Demirel'de şok gelişme!

Yeni sözleşme için masaya oturan Volkan Demirel, ücret konusunda inisiyatifi yönetime bıraktı. 15 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen milli kaleci, üç yıl daha takımda kalmak istediğini iletti. Sarı-lacivertliler ise iki yıllık bir anlaşma planlıyor.

Volkan Demirelde şok gelişme!

Fenerbahçe bir yandan transferde takımı güçlendirmek için çaba harcarken, diğer yandan iç transfer konusunda da çalışmalarını hızlandırdı. Takımda kalması düşünülen isimlerden biri de Volkan Demirel...

Tecrübeli file bekçisiyle yeni sözleşme yapmayı planlayan yönetim, Volkan ile görüşmelere başladı. 15 yıldır sarı-lacivertli takımda futbol oynayan başarılı kaleci, kulüp tarihindeki yerini aldı. Bunu 18 yıla çıkarmak isteyen file bekçisi, yönetimden üç yıllık kontrat istedi. Ancak yönetim kendisine ise iki yıllık bir mukavele önerdi.

Ücret konusundaki tüm inisiyatifi yönetime bırakan Volkan Demirel, üç yıl daha sarı-lacivertli takımda forma giyip futbolu bu şekilde bırakmak istiyor. Bu konuda iki taraf arasında fazla sorun yaşanmayacağı, kısa süre içerisinde anlaşma sağlanacağı dile getirildi. Yönetim, Volkan’ın istediği öneriyi kabul ederse emektar kaleci sarı-lacivertli formayı 18 yıl giymiş olacak.

Fabiano’nun ayrılmasının ardından ikinci kaleci arayışlarına başlayan Fenerbahçe, İran Milli Takımı kalecisi Ali Rıza Beiranvand ile anlaşmıştı. Yönetim bu kaleciye imza attırmayı planlıyor. Üçüncü kaleci olarak Ertuğrul kadroda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin, rekabet ortamının da etkisiyle bu sezon kalede bir problem yaşaması beklenmiyor.

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Dick Advocaat giderayak bombayı patlattı!


 

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Volkan Demirelde şok gelişme!

Volkan Demirel'de şok gelişme!

Yeni sözleşme için masaya oturan Volkan Demirel, ücret konusunda inisiyatifi yönetime bıraktı. 15 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen milli kaleci, üç yıl daha takımda kalmak istediğini iletti. Sarı-lacivertliler ise iki yıllık bir anlaşma planlıyor.
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